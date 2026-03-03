La modelo internacional y creadora de contenido Serena Bruenner fue invitada el sábado 28 de febrero a la prestigiosa Semana de la Moda de Milán, uno de los eventos más importantes de la industria a nivel mundial. En esta edición, asistió como invitada especial de Dolce & Gabbana, firma que la vistió y lookeó exclusivamente para la ocasión.

El desfile “Identity” reunió a figuras icónicas de la escena internacional como Madonna y Anna Wintour, consolidando una noche de alto impacto cultural y mediático. La presencia de Serena en el front row reafirma su posicionamiento dentro del circuito global de moda y lifestyle, consolidándola como una de las representantes argentinas con mayor proyección internacional.

Serena Bruenner: la modelo misionera que rompió el molde y triunfa en el exterior

Nacida en Posadas, Misiones, Serena Bruenner se convirtió en una de las figuras más prometedoras de la moda argentina y una de las representantes más destacadas de la provincia en el escenario internacional. Dueña de una belleza angelada y un magnetismo natural frente a cámara, transformó su talento y determinación en una carrera que hoy la lleva a desfilar en algunas de las pasarelas más prestigiosas del mundo.

Su recorrido profesional incluye presentaciones en destinos clave del circuito de lujo como Dubái e Italia, además de su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes, donde brilló con luz propia. Su estilo al caminar, su actitud y su capacidad para transformar cada look la posicionan como una profesional versátil, elegante y con una identidad definida.

Modelo, empresaria y puente de talento

La trayectoria de Serena va más allá de las grandes capitales de la moda. Es fundadora y directora de SM Models, su agencia con sede en Posadas, desde donde impulsa a nuevos talentos, genera industria y apuesta al crecimiento profesional de jóvenes de la región.

Su agencia funciona como un puente clave entre Misiones y el mundo, demostrando que es posible construir una carrera de alto impacto desde el interior del país. Con visión empresarial y compromiso con su tierra, Bruenner se consolidó como referente para la escena misionera.

A lo largo de su carrera, desfiló para reconocidos diseñadores y protagonizó campañas de alto impacto. Su sello personal combina delicadeza, fuerza y una estética única que la vuelve inolvidable.

Con nuevos proyectos internacionales y colaboraciones en puerta, Serena Bruenner continúa en ascenso. Hoy encarna el nuevo espíritu de la moda: talento, visión estratégica y una historia que inspira, llevando el nombre de Misiones desde el corazón del país hacia las grandes pasarelas del mundo.