En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebró una nueva y exitosa edición del certamen “Imperio de Novias”, un evento que destaca el rol fundamental de la mujer en la sociedad y celebra su esencia, su fortaleza y su capacidad de inspirar.

Bajo el concepto “El arte de ser ellas”, el certamen rindió homenaje a mujeres reales: mujeres que inspiran, que superan adversidades y que, a través de su vida y su historia, dejan huellas. Mujeres líderes que demuestran que su existencia es una verdadera sinfonía para la vida, reflejando lo más importante y valioso: la plenitud de ser mujer.

La tercera edición de Imperio de Novias fue organizada por Carlos Montico y Fabián Latorre, dos reconocidos productores de eventos a nivel nacional, quienes apostaron nuevamente a un espectáculo de alto nivel que reunió talento, elegancia y emoción.

El certamen contó con tres destacadas pasadas:

Casual libre con temática violeta , en homenaje al Día Internacional de la Mujer.

, en homenaje al Día Internacional de la Mujer. Pasada libre a criterio de cada participante , donde las concursantes pudieron presentarse representando profesiones o con trajes típicos.

, donde las concursantes pudieron presentarse representando profesiones o con trajes típicos. Cierre con pasada de novias, con la marca Imperio de Novias, que aportó el toque final de elegancia al evento.

El jurado estuvo integrado por reconocidas figuras, destacadas por su profesionalismo:

Ana Breijo

Lorena Wilkins

Valeria Baladán

Delfina López

Grace Cabreira

Yovana Rubiles

La conducción del evento estuvo a cargo de Paola Molina, quien aportó su carisma y profesionalismo a una velada inolvidable.

Coronación

Mini Kids

Reina: Paula Dabobe

Virreina: Mía Ruiz

Princesa: Charlotte Rojas

Kids

Reina: Alexka Bono

Virreina: Zoe Melgarejo

Princesa: Allen Ruiz

Teen

Reina: Gilda Alvez

Virreina: Luna Miraballes

Princesa: Zuleika Aquino

Miss

Reina: Neftali Llavayol

Virreina: Katherine Rosano

Princesa: Yennifer Pintos

Señora Joven

Reina: Marcolina Umpiérrez

Virreina: Ana Karina López

Princesa: María Gelmi

Señora Clásica

Reina: Andrea Invernizzi

Virreina: Laura Saragua

Princesa: Lilian Lemos

Señora Oro

Reina: Ana María Díaz

Virreina: Patricia Valdivia

Princesa: Yanire Gelpes

El éxito del evento también fue posible gracias al apoyo de numerosas marcas y emprendimientos que acompañaron esta celebración, realizando aportes para las participantes y contribuyendo a hacer realidad este sueño.

Desde la organización se expresó un especial agradecimiento a cada uno de los sponsors, así como a todos quienes colaboraron para que esta edición fuera un verdadero homenaje a la mujer.

Entre las marcas que apoyaron esta iniciativa se encuentran: Cinthia Make Up, Sabor y Pico, Atelier Zamira, Ropa Mía, F&G (Laura Freitas), Euka Dance, Laura Sicilia, Natalia Vasco, Fashion Elite, Academia Muévete, HP Deco Eventos, Net Uruguay, Radar TV, Imagen y Comunicación Julio Fernández, Marie Confecciones, Esencia y Vitalidad, MVD Models, Rossy Fashion Look, Pink Hair Style, Gavidia Model’s, VB Barber, Carnicería Pro Carnes, Essentia by Romi, Cyber Aguada Computación, Rossy Lunch y Más, JT Delicias, Pidan, Farmacia Mensar, Hecho a Mano, Rumma Centro Estético, CA Manicure, Nagomi, KM Estética Femenina, Diamante Internacional, La Cocina de Pao, Amana Papelería, Rosmary Peinados (ahora también con barbería), Alivium, RR Eventos, El Encanto de tu Paladar, Manicuría y Pedicuría Mímate, Juegos Dylan, Marelgom, Reinas del Hoy, MYS, Bendita Carola, Poder Eva 360, Creaciones Mabela y Latorre Distribuidora Online.

La velada se consolidó como un espacio de celebración, reconocimiento y visibilidad para mujeres de diferentes edades, reafirmando el espíritu del evento: destacar la belleza, la fortaleza y el arte de ser ellas.

