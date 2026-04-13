Bajo el sello de Paola Molina Producciones, 35 mujeres vivieron una experiencia de alto impacto liderada por los «gurúes» de la moda venezolana. El resultado: una jornada de brillo, técnica y estilo que dejó a todos queriendo más.

Montevideo no solo fue sede de una clase; fue el escenario de una metamorfosis. La 2da Máster Class Internacional no dejó silla vacía, consolidando a Paola Molina como la gran artífice de eventos de formación de élite en Uruguay.

El «Dream Team» que lo hizo posible

La magia llegó desde Argentina de la mano de un equipo venezolano que respira moda:

Nacho: El artista del pincel que reveló los secretos del maquillaje de alta gama.

El artista del pincel que reveló los secretos del maquillaje de alta gama. Eduardo Avendaño: Con la precisión de un preparador de misses, Eduardo dictó cátedra sobre cómo dominar la pasarela con actitud y seguridad.

Con la precisión de un preparador de misses, Eduardo dictó cátedra sobre cómo dominar la pasarela con actitud y seguridad. Richard Sosa & Victor Medina: Los ojos detrás del lente. La dupla de fotógrafos que capturó la esencia de cada participante, elevando el material a nivel editorial profesional.

De la teoría a la acción: ADN de Fashion Week

No fue una tarde común. Las participantes atravesaron un circuito intensivo de entrenamiento: desde perfeccionar el caminado de pasarela y técnicas de automaquillaje, hasta dominar el ecosistema de las redes sociales, la herramienta definitiva para proyectar una marca personal hoy en día.

El clímax llegó con una sesión de fotos vibrante, donde cada asistente brilló en una producción inspirada en las pasarelas más importantes del mundo.

Marcas con Propósito

El éxito fue compartido con aliados estratégicos que apuestan al talento local: Mega Professional, Question y Amai Skin. El toque de distinción llegó con los exclusivos regalos de Ushas y de la experta Alejandra Martínez (Directora de Mary Kay), asegurando que cada mujer se llevara a casa no solo conocimiento, sino el kit ideal para seguir brillando.

¿El mensaje final? Montevideo está listo para más. La moda uruguaya tiene nombre propio y es Paola Molina Producciones.

*** Agradecimiento especial para Mel Segredo por el espacio en su academia Modelaje Studio