Por primera vez en su historia, el estadio Mâs Monumental abrirá sus puertas para una estancia nocturna el próximo 29 de mayo. Dos aficionados podrán dormir por única vez en una suite privada con vista al campo de juego, en una experiencia que contará con Gonzalo Montiel como anfitrión.

Además de la posibilidad de pasar la noche en el estadio, se ofrecerá una experiencia única que podrán reservar los fans, que incluye la oportunidad de participar en una tanda de penales junto a Montiel en la cancha.

El impacto del fútbol en la movilidad global es innegable, vinculándose al 65% de las fechas y destinos más consultados en Airbnb. En el caso argentino, el fenómeno se intensifica: 8 de cada 10 usuarios interesados en la agenda cultural eligen el fútbol por encima de cualquier otra opción.

La estancia y la experiencia podrán reservarse de forma independiente a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8:00 (hora de Argentina) a través de airbnb.com/monumentalsleepover y airbnb.com/monumentalexperience.

13 de mayo de 2026 – A medida que crece la expectativa ante el mayor acontecimiento futbolístico del mundo, Airbnb y Gonzalo Montiel —autor de uno de los penales más icónicos de la historia— invitan a los aficionados a conocer por dentro uno de los estadios más legendarios del del fútbol mundial.

Por primera vez, el estadio Mâs Monumental —el más grande de Sudamérica— abrirá sus puertas a los fans para dos momentos exclusivos que podrán reservarse únicamente a través de Airbnb: dos personas podrán pasar la noche en el lugar y, junto a otros 11 fans, tendrán la oportunidad única de participar en una tanda de penales junto al jugador argentino. Todos los invitados realizarán un recorrido por las zonas exclusivas del estadio, donde han estado los grandes jugadores de la historia, participarán en una tanda de penales junto a su anfitrión, Gonzalo Montiel, y disfrutarán de una cena al borde de la cancha.

Este anuncio se da en un contexto en el que el fútbol continúa marcando las tendencias de viaje a nivel global. Datos de Airbnb revelan que el 65% de las fechas y destinos más buscados en la plataforma están vinculados a grandes eventos. En Argentina, casi el 80% de los viajeros afirma que asistiría a un evento durante su viaje, siendo el fútbol una de las opciones más demandadas. Esta experiencia refleja esa pasión y ofrece a los fanáticos de todo el mundo una forma única de conectar con uno de los escenarios más emblemáticos del país, al tiempo que se fomenta el turismo local.

La trayectoria de Montiel lo ha llevado desde su localidad natal de Virrey del Pino, en La Matanza, hasta lo más alto del fútbol internacional, donde aseguró su lugar en la historia con un penal decisivo. En su debut como anfitrión en Airbnb, el jugador recibe a los aficionados en un estadio que es un pilar de la historia argentina, brindando a los participantes una perspectiva única de lo que se vive en el máximo nivel del fútbol.

Gonzalo Montiel expresó: “El fútbol ha marcado mi vida y es un honor tener la oportunidad de abrir las puertas a los fanáticos y compartir con ellos lo que hace que este deporte sea tan especial. Este es un estadio que significa mucho para nuestra Selección; se trata de celebrar los momentos, las historias y la pasión que nos une a todos los que amamos el fútbol”.

Por su parte, Fiamma Zarife, gerente general de Airbnb para Sudamérica, comentó: “El Mâs Monumental es uno de los estadios más icónicos del fútbol mundial y ahora los aficionados pueden vivirlo como nunca antes, pasando la noche en él. En Airbnb, creemos que los lugares y las experiencias más extraordinarias no deberían ser inalcanzables; a través de estadías únicas como esta, seguimos abriendo las puertas a momentos que antes eran inimaginables para la mayoría. Estamos orgullosos de traer esta experiencia a Argentina y celebrar la pasión que ha convertido a este país en uno de los grandes hogares del fútbol”.

Sobre la experiencia de penales:

Recorrido por zonas exclusivas: ingresa por la zona de jugadores y visita los vestuarios, el túnel y el campo de juego, en un recorrido que estará acompañado de relatos de interés sobre la historia del fútbol argentino.

ingresa por la zona de jugadores y visita los vestuarios, el túnel y el campo de juego, en un recorrido que estará acompañado de relatos de interés sobre la historia del fútbol argentino. Momento de penales con Gonzalo Montiel: entra al campo de juego junto a Montiel para conocer de cerca sus secretos al ejecutar penales y tener la oportunidad de realizar un tiro propio desde el punto penal.

entra al campo de juego junto a Montiel para conocer de cerca sus secretos al ejecutar penales y tener la oportunidad de realizar un tiro propio desde el punto penal. Cena con vista al campo: disfruta de lo mejor de la gastronomía argentina junto al resto de los invitados.

Sobre la estadía nocturna en el Mâs Monumental para dos huéspedes:

Una noche más allá de los penales: tras colgar los botines, dos huéspedes se convertirán en los primeros fanáticos en la historia en dormir dentro del estadio Mâs Monumental, en un espacio privado diseñado especialmente en un palco.

tras colgar los botines, dos huéspedes se convertirán en los primeros fanáticos en la historia en dormir dentro del estadio Mâs Monumental, en un espacio privado diseñado especialmente en un palco. Despertar frente al campo de juego: comienza la mañana con una vista privilegiada de la cancha.

comienza la mañana con una vista privilegiada de la cancha. El ritual del mate: disfruta de una degustación de mate acompañada de delicias locales.

La estadía nocturna monumental y la experiencia, que incluye el recorrido y los penales, podrán solicitarse de manera independiente a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8:00 AM ART a través de airbnb.com/monumentalsleepover y airbnb.com/monumentalexperience, respectivamente.

Cómo solicitar la reserva

Estadía: Los aficionados al fútbol podrán solicitar la reserva de forma gratuita a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8:00 ART en airbnb.com/monumentalsleepover (donde se podrán consultar los Términos y Condiciones completos). Los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud. Se encuentra disponible un único cupo para una estadía de una noche (del 29 al 30 de mayo de 2026), que podrá reservarse sin costo para un invitado y un acompañante de su elección.

Los aficionados al fútbol podrán solicitar la reserva de forma gratuita a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8:00 ART en airbnb.com/monumentalsleepover (donde se podrán consultar los Términos y Condiciones completos). Los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud. Se encuentra disponible un único cupo para una estadía de una noche (del 29 al 30 de mayo de 2026), que podrá reservarse sin costo para un invitado y un acompañante de su elección. Experiencia: Los aficionados al fútbol podrán solicitar la reserva de forma gratuita a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8:00 ART en airbnb.com/monumentalexperience (donde se podrán consultar los Términos y Condiciones completos). Los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud. Se encuentran disponibles once cupos para la experiencia del 29 de mayo de 2026, los cuales podrán reservarse sin costo.

Los traslados hacia el lugar de la estadía y la experiencia no están incluidos, y los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud.