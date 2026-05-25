El pasado sábado 23 de mayo se llevó a cabo, en las instalaciones del prestigioso Gran Hotel Paysandú( III)edición del certamen Miss Litoral Uruguay Bethel 2026 un evento que reunió belleza, talento, formación y proyección artística en una noche llena de glamour y emoción.

La organización estuvo a cargo de Dayana Medina productora de eventos y directora de la Escuela de Modelos Bethel Paysandú

Teen Litoral Uruguay Bethel 2026

Morena de León

1° Finalista: Morena Arbelo

2° Finalista: Angelina Inamorato

Menciones Especiales Teen

Teen Pasarela: Fiama Ferreira

Teen Elegancia: Mía Khal

Teen Actitud: Nohemy Paiz

Miss Litoral Uruguay Bethel 2026

Agustina Volpi

1° Finalista: Julieta Valle

2° Finalista: Esther Mendieta

Menciones Especiales Miss

Miss Pasarela: Emilia Anzales

Miss Impacto: Stephanie Fontoura

Miss Encanto: Tiziana Américo

Miss Belleza Integral: Martina Etcheverry

Miss Actitud: Kathia Sierra

Miss Simpatía: Nataly Fagúndez

Miss Energy: Camila Britos

Además, fue coronada como Reinita Litoral Uruguay Bethel 2026 la pequeña Julita Torres, acompañada por las princesas:

Delfina Castillo, María Paz Alfonso, Isabella Vallejo, Agustina Caballero, Jazmín Paz, Emma Paredes, Emilia de los Santos y Aitana Rodríguez.

Como parte de los premios principales, las ganadoras de las categorías Teen y Miss viajarán a Brasil – Termas Romanas, premio otorgado por la agencia de viajes Uruguay Mil Rutas.

Previo al certamen, las participantes recibieron preparación integral en áreas como pasarela, asesoría de imagen, preparación de opening y talleres de automaquillaje, reforzando así el enfoque formativo del evento.

El jurado estuvo integrado por Alexandra Guariglia, Cecilia Triana, Andrea Tiliman, Antonella Di Reimundo y Ornella de Benedetti, quienes tuvieron la difícil tarea de evaluar a las participantes.

La organización agradeció especialmente el apoyo de marcas y emprendimientos que acompañaron esta edición:

Uruguay Mil Rutas, Free Shop Paysandú, La Paysana, L y L Romance, Lendme, Karal, Mac Fiestas, Andrea Tiliman, Instituto de Danza Guariglia, Sweet Design, Dulce Bocado y Zomi Minimarket.

También se destacó el trabajo de Pelu con Estilo de María Gabriela en peluquería y de la maquilladora Milka Marques, así como el apoyo brindado por la Intendencia de Paysandú, a través de la Dirección de Turismo.

La conducción del evento estuvo a cargo de Belén Navadian, quien acompañó la velada con profesionalismo y calidez.

La tercera edición de Miss Litoral Uruguay Bethel 2026 volvió a consolidarse como uno de los eventos de belleza Integral más destacados de la ciudad.