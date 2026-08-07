Perla Negra Producciones llevó adelante con gran éxito la segunda edición de Tarde de Moda, un evento que reunió moda, diseño y talento en las instalaciones del Hotel Syrah Punta Ballena, donde el público disfrutó de un desfile acompañado por una merienda buffet en un entorno elegante y distendido.

La propuesta contó con la participación de la Escuela Integral de Modelaje Perla Negra, cuyas alumnas compartieron la pasarela junto a modelos invitadas, presentando las nuevas colecciones de destacados diseñadores uruguayos.

Durante la jornada se presentaron las colecciones de Gina, Alexka Moda Crochet, María Shop, Livier, LiaLeal Atelier, Tricot, Maribel Costuras y Fénix, ofreciendo una propuesta variada que incluyó moda urbana, alta costura, tejidos, crochet, accesorios y diseños exclusivos.

La conducción estuvo a cargo de Daniel Umpierrez.

El evento contó además con un destacado staff integrado por las maquilladoras oficiales Cristina Jara y Alexa Sánchez, quien además integra el equipo docente de la Escuela Integral de Modelaje Perla Negra como profesora de maquillaje. También formó parte del equipo Rolando de la Osa, coach y profesor de pasarela de la escuela, junto a Peluquería Verona y Luis Pérez, responsables de los peinados.

La cobertura del evento estuvo a cargo de Radar TV y Richard Sosa.

La jornada culminó con un emotivo cierre temático denominado «Nostalgia», protagonizado por las alumnas de la Escuela Integral de Modelaje Perla Negra y las modelos invitadas, quienes compartieron la pasarela en una puesta en escena que puso el broche de oro a una tarde dedicada a la moda, la creatividad y el talento.

Desde Perla Negra Producciones agradecemos a todas las personas que hicieron posible esta segunda edición de Tarde de Moda, una jornada que volvió a reunir talento, creatividad y pasión por la moda, reafirmando nuestro compromiso de seguir generando espacio.