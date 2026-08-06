El mundo de la moda se prepara para una de las citas más importantes de la temporada. Bajo la organización del reconocido productor de moda Eduardo Avendaño, llega Diseño Fashion 360, un evento que promete transformar las instalaciones del Museo del Mate en el epicentro del diseño y las tendencias.

La actividad oficial comenzará este viernes, cuando los equipos de trabajo y las modelos inicien un fin de semana de convivencia y ensayos de alta exigencia, de cara a la gran gala del sábado 8 de agosto. Con más de 50 modelos en pasarela y la participación de más de 20 diseñadores destacados de la Cámara de la Moda, el espectáculo técnico y visual está garantizado. Además, la cita contará con la presencia de invitados especiales de la industria.

Uno de los grandes atractivos de la jornada será la participación de una delegación especial coordinada por Paola Molina Producciones. Este selecto grupo está integrado por las modelos Milena Bicco, Lorena Bacino, Paulina Franco, Paulina Wilson, Cinthia González, Araceli da Silva y Florencia Martínez, quienes aportarán su talento y estilo en una de las pasarelas más esperadas del año. Las actividades concluirán el domingo tras un fin de semana a puro diseño.