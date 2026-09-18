Las abuelas de adolescentes tuvieron una presencia inesperada y especialmente significativa en una jornada que reunió moda, solidaridad y reflexión sobre salud mental, adolescencia y redes sociales.

Punta del Este, 17 de septiembre de 2026.– Con las entradas agotadas antes de comenzar y un salón colmado, Pasarela Solidaria celebró este jueves su quinta edición en el Hotel Jean Clevers de Punta del Este y presentó por primera vez “Unidos por la Salud Mental”, una nueva línea de acción destinada a generar conciencia, prevención y espacios de conversación en torno a una temática que atraviesa a las familias.

Las 100 entradas disponibles fueron vendidas en su totalidad. Sumando modelos y equipo de producción, unas 120 personas formaron parte de una jornada que cumplió y superó las expectativas de la organización.

Pero hubo una realidad que llamó poderosamente la atención y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más significativas del encuentro: la presencia de las abuelas.

La propuesta buscaba especialmente acercar herramientas sobre adolescencia, salud mental, redes sociales y nuevas tecnologías a adolescentes y sus familias. Sin embargo, muchas de quienes compraron su entrada y eligieron estar presentes fueron abuelas de adolescentes.

Su participación dejó una reflexión que trascendió al propio evento: también hay una generación de abuelos que quiere acercarse al mundo de sus nietos, escuchar, entender qué les está sucediendo y contar con herramientas para acompañarlos.

“Fue algo que me llamó poderosamente la atención. Esperaba encontrar muchos padres y adolescentes y, de pronto, vi a tantas abuelas sentadas, interesadas, escuchando y tratando de comprender el mundo que hoy viven sus nietos. Fue profundamente movilizador”, expresó Mirian Botello, productora general de Pasarela Solidaria.

La conferencia central estuvo a cargo del Lic. Roberto Balaguer, quien abordó especialmente las redes sociales y los desafíos que estas plantean en la vida de los adolescentes y sus familias. Su exposición despertó un marcado interés entre los presentes y reforzó la importancia de continuar generando ámbitos de información, diálogo y prevención.

La moda, sello de Pasarela Solidaria desde sus comienzos, tuvo también un lugar protagónico. Casa Cuero, de Gaby Salustio, presentó una propuesta que se destacó sobre la pasarela y recibió una excelente respuesta del público.

Noelia Correa participó además con una presentación de “Los Doce Elementos del Saber”, aportando otro momento especial a la jornada.

Entre quienes acompañaron el encuentro estuvo también Patricio Jiménez, de Rumba, sumándose a esta primera edición de “Unidos por la Salud Mental”.

El evento tuvo un profundo sentido solidario al realizarse a beneficio del Dr. Gonzalo Moratorio, quien se encuentra en Estados Unidos continuando su proceso de recuperación. Durante su intervención, Mirian Botello le dedicó unas palabras especialmente emotivas, recordando el motivo que convocó y dio sentido solidario a esta edición.

La respuesta del público, con entradas agotadas antes de comenzar, confirmó la necesidad de seguir abriendo espacios para hablar de salud mental desde la información, la prevención, la cercanía y el encuentro entre generaciones.

La primera edición de “Unidos por la Salud Mental”, realizada en el marco de la quinta edición de Pasarela Solidaria, marca así el comienzo de una nueva etapa y el compromiso de dar continuidad a futuras acciones.

conducción Michell de León

Pasarela Solidaria – Unidos por la Salud Mental

Producción General: Mirian Botello

Punta del Este – Uruguay