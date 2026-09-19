Una propuesta 100% Made in Uruguay que transforma la nobleza de la lana Merino en piezas livianas, cálidas y llenas de personalidad

La tradición del campo uruguayo, el trabajo artesanal y una mirada contemporánea sobre la moda se encuentran en ESQUILA, una marca que apuesta a revalorizar la lana Merino nacional a través de prendas realizadas en telar y con una marcada identidad uruguaya.

Entre sus propuestas se destacan las ruanas de ESQUILA, complementos versátiles pensados para acompañar diferentes momentos del día y adaptarse a distintas temporadas. Livianas y cálidas, aportan abrigo sin perder elegancia y se convierten en un complemento capaz de realzar tanto un vestuario para una noche fresca como un look para jornadas de mayor intensidad invernal.

Una paleta de colores para cada estilo

Uno de los sellos distintivos de ESQUILA es su amplia variedad cromática. A los clásicos tonos naturales de la lana se suman propuestas que recorren desde el verde limón hasta los tonos tierra, como terracota, beige y diferentes gamas de marrones.

La colección también incorpora una amplia selección de grises, tonos pastel y otras alternativas que permiten combinar las prendas con diferentes estilos y personalidades.

Esta diversidad convierte a las ruanas en piezas capaces de integrarse tanto a propuestas clásicas como a looks más contemporáneos, manteniendo siempre el carácter artesanal y la calidad de un producto 100% Made in Uruguay.

La historia detrás de ESQUILA

Detrás de la marca se encuentra su creadora, Mauricia Silva Esteves, quien mantiene desde su infancia un vínculo muy especial con la lana y con las tradiciones del campo.

Mauricia creció acompañando a su abuelo durante las jornadas de esquila. Allí comenzó a conocer y valorar la nobleza de la lana Merino, un material que formó parte de sus recuerdos desde niña, cuando incluso se divertía jugando con la lana que encontraba y juntando aquella que el viento hacía volar.

Con el paso de los años, aquella experiencia se transformó en un sueño: trabajar con los nobles productos que ofrece el campo y convertir esa materia prima en prendas con identidad propia.

Así nació ESQUILA, con una propuesta que une lana, telar, tradición y diseño, dando forma a prendas elaboradas con lana Merino y producidas en su tierra natal, Cerro Largo.

Artesanía y trabajo de tejedoras expertas

Cada pieza lleva consigo el trabajo de tejedoras expertas en telar, bajo la dirección de Mauricia, en un proceso que reivindica el valor de la producción artesanal y el conocimiento transmitido a través de generaciones.

El resultado es una colección que no solamente busca ofrecer abrigo, sino también transmitir una historia: la de una materia prima profundamente ligada a la identidad productiva del Uruguay y la de quienes encuentran en ella una forma de expresión.

ESQUILA prepara su próximo desfile

Con una colección cargada de color y espíritu uruguayo, ESQUILA se prepara para presentar su propuesta en Cottage de Carrasco, en un desfile producido por María Inés Rodríguez.

La presentación promete mostrar una colección Made in Uruguay que combina la nobleza de la lana Merino con el trabajo artesanal del telar y una paleta cromática que busca convertirse en protagonista.

Una propuesta que recupera las raíces del campo uruguayo para llevarlas a la moda contemporánea, demostrando que tradición y diseño pueden encontrarse en una misma prenda.

ESQUILA

Lana Merino · Telar · Diseño · Made in Uruguay

Cerro Largo, Uruguay

Ficha de producción

Fotos: Richard Sosa

Modelo: Jess Benítez

Locación: Cottage Carrasco

Producción fotográfica: María Inés Rodríguez