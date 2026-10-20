Montevideo – El próximo lunes, el diseño, la tradición textil y la vanguardia de la moda uruguaya se fusionarán en una cita imperdible. Las majestuosas e imponentes escaleras francesas de la casona de Cottage Carrasco se transformarán en la pasarela del Fashion Day – Made in Uruguay, un evento que desde los años 2000 celebra y proyecta el talento de nuestro país bajo la producción general de María Inés Rodríguez.

Esta edición viene cargada de hitos históricos para la industria nacional. Los motores de MEGATEX, la única fábrica de telas que sobrevive en Uruguay, volvieron a encenderse con fuerza para crear metros de exclusivas telas en fibra de lana Merino y otras fibras naturales. Mientras tanto, un ejército de modistas, costureras, sastres y tejedoras agilizan las manos punto por punto para dar vida a las colecciones que sorprenderán en la pasarela.

Una grilla que une trayectoria, identidad y futuro

El desfile contará con la participación de destacadas firmas nacionales que representan lo mejor del diseño local:

Casa Cuero: La marca de amplia trayectoria regresa con fuerza a la pasarela montevideana bajo la dirección de Gabriela Salustio , acompañada por Susana Manta . En esta nueva etapa, abren paso a la nueva generación de creadores de la firma presentando a Renata Zárate By Renata , talentosa egresada del Centro de Diseño Industrial (CDI).

La marca de amplia trayectoria regresa con fuerza a la pasarela montevideana bajo la dirección de , acompañada por . En esta nueva etapa, abren paso a la nueva generación de creadores de la firma presentando a , talentosa egresada del Centro de Diseño Industrial (CDI). Soriame: Una marca habitué y sumamente querida de esta pasarela, que prepara una nueva muestra cargada con las últimas tendencias de la temporada. Fiel a su estilo, presentará una propuesta muy jugada que se destaca por su exclusividad y que promete sorprender nuevamente a todos sus seguidores.

Una marca habitué y sumamente querida de esta pasarela, que prepara una nueva muestra cargada con las últimas tendencias de la temporada. Fiel a su estilo, presentará una propuesta muy jugada que se destaca por su exclusividad y que promete sorprender nuevamente a todos sus seguidores. Esquila: Directamente desde el departamento de Cerro Largo, llegan espectaculares tejidos y ruanas artesanales. Cada pieza está realizada minuciosamente desde la primera hasta la última puntada por tejedoras y productores locales, reflejando el valor de la lana Merino de nuestra campaña.

Directamente desde el departamento de Cerro Largo, llegan espectaculares tejidos y ruanas artesanales. Cada pieza está realizada minuciosamente desde la primera hasta la última puntada por tejedoras y productores locales, reflejando el valor de la lana Merino de nuestra campaña. Arazá: Representando al departamento de Artigas, esta firma toma su nombre de un arbusto que produce una de las flores más típicas del norte del país. Su colección exhibirá vestidos y creaciones propias confeccionadas a mano por modistas locales, destacándose principalmente sus propuestas para vestidos de fiesta y opciones para novias o quinceañeras con un estilo fresco y desestructurado.

Estilismo de primer nivel

El despliegue visual sobre la pasarela estará respaldado por un equipo de profesionales consagrados de la belleza uruguaya. El maquillaje de las modelos estará a cargo del sello de By Xime Beauty, aportando los enfoques estéticos de la temporada. Por su parte, el diseño de los peinados quedará en manos de los afamados y reconocidos estilistas Fabián Sciuto y Lina Pacella , asegurando que cada pasada mantenga el estándar de alta costura que define al evento.

Toda la cobertura visual y el registro estético de este gran encuentro de la moda quedará inmortalizado bajo el lente del fotógrafo Richard Sosa. Además, la jornada contará con momentos muy especiales dedicados al público asistente, quienes podrán participar por importantes regalos exclusivos de la prestigiosa línea Lancôme, Casa Cuero, Soriame, Esquila y Arazá.

Las modelos participantes son de Valentino Bookings, y agradecimiento especial a Patricia Muriando (New Balance)

Acceso e invitaciones al evento

Para asistir al desfile, los interesados deberán solicitar sus invitaciones y confirmar asistencia directamente a través de cualquiera de los participantes del evento. Puedes ponerte en contacto escribiendo a los perfiles oficiales de las marcas diseñadoras, así como a los equipos de peluqueros y maquilladores encargados del estilismo. Los cupos son limitados.