El Hotel Syrah fue escenario de una nueva producción de Perla Negra Producciones, que reunió diseñadores, modelos y marcas en una propuesta que fue mucho más allá de la pasarela.

Este sábado 24 de octubre se llevó a cabo PERLA NEGRA EXPERIENCE 2026 – Beyond the Runway, en el Hotel Syrah de Punta Ballena. El evento combinó moda, diseño, formación y experiencias, reuniendo talento uruguayo y argentino en una misma propuesta.

La pasarela contó con la participación de Cítrino, Car Ma Crochet, Carinelli con Urban Glam, AC Creaciones, Marelgom, REFNA, Silvia Borba Designs, FÉNIX, María Shop, Stellium by Alquimia, NØVA, Tricot y Atelier Ana Luz. Cada marca presentó su identidad y creatividad a través de diferentes estilos y colecciones.

Uno de los aspectos destacados fue la participación de 38 modelos infantiles, juveniles y adultas, incluyendo integrantes de Argentina Fashion Kids y Perla Negra Academia. Esta última celebró la graduación de alumnas de su generación 2026, reafirmando su apuesta por una formación que trasciende el modelaje y promueve la confianza, la expresión y el desarrollo personal.

La producción contó con un equipo de profesionales del área de belleza. El maquillaje estuvo a cargo de *Alexa Sánchez, Cristina Jara y Florencia Ferreri, de Concepto Estudio, junto con la participación de sus alumnas Ariana González y Micaela Lescano. El estilismo estuvo a cargo de peluqueria Verona Luis Pérez y Naike, con el acompañamiento de GA.MA Italy Professional como Official Hair Partner, marca que también protagonizó una intervención especial.

La musicalización estuvo a cargo de DJ Tokyo Drifter. Mientras que Rolando de la Ossa participó en la preparación y coordinación de pasarela.

La experiencia continuó con un cóctel, integrando propuestas de marcas colaboradoras como Naturalis, Fruttelo, Cibo, vine vilaro y Kakao Chocolates. La producción contó también con el apoyo de Turismar y el acompañamiento de medios de comunicación como NET Uruguay, Radar TV, Clap!, PuntaCable, Aspen FM y Estilo Punta.

Con esta edición, Perla Negra Producciones reafirma su compromiso con la creación de espacios que impulsan nuevos talentos, visibilizan el trabajo de diseñadores y conectan la moda con experiencias que van más allá de un desfile.

PERLA NEGRA EXPERIENCE 2026 Beyond the Runway

Organización y producción: Perla Negra Producciones.