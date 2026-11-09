En las históricas instalaciones del Centro Unión Obrero y con miradas puestas desde todo el país, la representante de Melo se quedó con la corona de la octava edición del certamen, consolidando un evento que conjuga proyección turística, talento joven y sinergia comercial.

Con una notable repercusión que trascendió las fronteras departamentales y captó la atención de la escena nacional del modelaje, se celebró la gran final de Miss Cerro Largo 2026. En una noche marcada por el despliegue escénico y el cálido acompañamiento del público en el emblemático Centro Unión Obrero, Ana Paula Bordón (27 años, de Melo) se consagró como la nueva soberana arachana, asumiendo la responsabilidad de representar al departamento en escenarios nacionales y binacionales.

El cuadro de honor de la octava edición

Tras un riguroso proceso de evaluación que incluyó instancias de capacitación, entrevistas individuales con un jurado de diez especialistas y el veredicto de la pasarela, el podio y las distinciones especiales quedaron conformados de la siguiente manera:

Miss Cerro Largo 2026: Ana Paula Bordón (Melo), educadora preescolar, estudiante avanzada de Magisterio en Primera Infancia e Ingeniera en Sistemas.

Ana Paula Bordón (Melo), educadora preescolar, estudiante avanzada de Magisterio en Primera Infancia e Ingeniera en Sistemas. Primera Finalista: Evelin Araújo (Sarandí de Barceló).

Evelin Araújo (Sarandí de Barceló). Segunda Finalista: Gabriela Silva (Melo).

Gabriela Silva (Melo). Miss Popular CL 2026 (Más votada en redes sociales): Alexandra Cardozo (Río Branco), quien obtuvo el estreno de esta nueva distinción impulsada por el voto digital del público.

Un jurado integrado por referentes institucionales y del sector

La selección estuvo a cargo de un panel multidisciplinario que reunió a autoridades institucionales, directivos y destacados profesionales del diseño y la estética del departamento:

Lizeth Ruiz – Encargada de Turismo de la Intendencia de Cerro Largo (IDCL).

– Encargada de Turismo de la Intendencia de Cerro Largo (IDCL). Daniel Gisbert – Presidente del Centro Unión Obrero (CUO).

– Presidente del Centro Unión Obrero (CUO). Marita Silva – Diseñadora de modas.

– Diseñadora de modas. Sandra Luz – Centro Estético Manroda.

– Centro Estético Manroda. Mara Campelo – Maquillista profesional.

– Maquillista profesional. Yurema Vázquez – Estilista profesional.

– Estilista profesional. Gimena Coronel – Cosmetología y Estética.

– Cosmetología y Estética. Loana García – Benisa Modas.

– Benisa Modas. Jimena Sucunza – Estilista profesional.

– Estilista profesional. Gleni Patrón – Estilista y maquillista profesional, integrante de la directiva del CUO.

– Estilista y maquillista profesional, integrante de la directiva del CUO. Carolina Moreira – Miss Cerro Largo 2025, quien completó la mesa evaluadora antes de entregar su corona.

Una plataforma de articulación empresarial y turística

Bajo la dirección y producción de Virginia Ramos (al frente de Vicky Ramos Ortiz Producciones), el certamen reafirmó su perfil como un motor de visibilidad para el entramado comercial y creativo de Cerro Largo. Desde su creación en 2018, la iniciativa ha logrado posicionar a sus representantes en los primeros puestos a nivel país, generando una creciente expectativa en cada edición.

Durante la gala, la pasarela funcionó como una vidriera de primer nivel para el diseño y los servicios locales:

Moda y alta costura: Las 12 aspirantes lucieron diseños exclusivos de April’s Boutique (by Abril Ramos) en la apertura, las colecciones de verano de Lencería Marce, las propuestas casuales de Loana García Boutique by Benisa Modas y los vestidos de gala de Marita Silva, diseñadora con más de 25 años de trayectoria.

Las 12 aspirantes lucieron diseños exclusivos de April’s Boutique (by Abril Ramos) en la apertura, las colecciones de verano de Lencería Marce, las propuestas casuales de Loana García Boutique by Benisa Modas y los vestidos de gala de Marita Silva, diseñadora con más de 25 años de trayectoria. Estética, salud y aliados estratégicos: El evento contó con el respaldo y premiación de firmas como Manroda Centro Estético, Clínica Dental Melo (Dra. Eliana González), Gimena Coronel Studio, Pizzería Beer Garden, Laboratorio Matías González, Net Uruguay, el fotógrafo Richard Sosa, la maquillista Mara Campelo y la estilista Yurema Vázquez junto a sus equipos de profesionales.

Identidad y compromiso territorial

Además del brillo empresarial, la edición 2026 mantuvo su eje en la promoción cultural y el turismo interno. Las candidatas recibieron formación específica de la Dirección de Turismo de la Intendencia de Cerro Largo y realizaron una visita institucional a la localidad de Plácido Rosas, sumando además el espectáculo musical del artista local Alexandro Machado «Yona» durante el cierre de la velada.

Con la coronación de Ana Paula Bordón, Miss Cerro Largo cierra una edición exitosa que demuestra cómo la colaboración entre el sector privado, las instituciones y el talento joven potencia la marca departamental hacia todo el Uruguay.