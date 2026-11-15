PUNTA DEL ESTE, Uruguay. — El emblemático Teatro Cantegril fue el escenario elegido para celebrar la séptima edición de Miss Juventud Uruguay 2026. El certamen reunió a más de 30 jóvenes representantes de distintos puntos del país en una noche marcada por el brillo, la elegancia y el talento nacional.

Bajo la impecable organización de Eduardo Sacco y la carismática conducción de Eunice Castro, las participantes desfilaron en busca de la máxima corona. A lo largo de la velada, el jurado evaluó no solo la presencia escénica de las candidatas, sino también su carisma, compromiso social y valores personales.

Tras una reñida deliberación, el cuadro de honor de esta séptima edición quedó conformado de la siguiente manera:

Miss Juventud Uruguay 2026: Carmen Parra

Carmen Parra Primera Princesa: Julieta González

Julieta González Segunda Princesa: Julieta Acuña

Julieta Acuña Tercera Princesa: Mia Chaparro

Mia Chaparro Cuarta Princesa: Antonella Pereira

Con esta exitosa convocatoria en el principal balneario uruguayo, Miss Juventud Uruguay reafirma su prestigio como una de las plataformas de proyección más importantes para las jóvenes del país, impulsando el desarrollo integral y el liderazgo femenino en cada rincón del territorio nacional.