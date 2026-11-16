El mundo de la moda, la belleza y las celebraciones de quince años tuvo su gran encuentro con la realización de Miss 15 Fashion Show – Vol. II, un evento que convocó a un numeroso público en los elegantes salones de Cottage Carrasco, donde la propuesta se desarrolló con una sala repleta de invitados.

La organización estuvo a cargo de Sandra Lanzillotti, de Miss 15, quien impulsó esta nueva edición con una propuesta que reunió a referentes del sector, diseñadores, profesionales de la belleza y emprendimientos vinculados a la moda y las celebraciones.

La conducción estuvo a cargo de Agustina Rodríguez, quien acompañó el desarrollo de la velada y presentó cada uno de los momentos de una jornada que tuvo a la pasarela como gran protagonista.

En escena se presentaron las propuestas de Paola Santos, Serrana Ferrés, Paola García, Alejandra Comas, Cynthia González, Cecilia Simon, Lilia Miño, Jhonny Castillo y Deco Cumples, quienes aportaron diferentes estilos y miradas a una pasarela pensada para mostrar tendencias, creatividad y propuestas para las jóvenes que se preparan para celebrar sus quince años.

El estilismo también tuvo un lugar destacado. El maquillaje y peinado estuvieron a cargo de Modo Make Up, mientras que los tocados fueron presentados por Vilma Tocados, complementando las diferentes propuestas exhibidas durante el desfile.

La realización contó con el respaldo de importantes marcas y emprendimientos que acompañaron esta edición, entre ellos GAMA, Ladysoft, PUPA, La Carrica, Pony y Deco Cumples Uy. También brindaron su apoyo Cottage, Lurea Studio y José Luis Casal.

Con una importante convocatoria y una puesta en escena que reunió moda, belleza y creatividad, Miss 15 Fashion Show – Vol. II volvió a poner en valor el trabajo de quienes forman parte de la industria de las fiestas de quince años, consolidándose como un espacio de encuentro y exhibición para sus protagonistas.

Una noche donde el glamour, las tendencias y la pasión por la moda se encontraron en la pasarela de Cottage Carrasco.