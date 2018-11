Presentación revista Check In en Fray Bentos

Se realizó en el Gran Hotel Fray Bentos la presentación de la revista Check In, con la presencia de autoridades locales y el Intendente Oscar Terzaghi.

Conversamos con la impulsora del evento, nuestra amiga Ivonne Demassi, quien nos manifestó:

“Nos encontramos en este momento en el Gran Hotel Fray Bentos rodeados de autoridades, empresarios, artistas y amigos, que me han apoyado siempre en los emprendimientos que realizamos en el ex Frigorífico Anglo, Patrimonio UNESCO, el cual es un orgullo y un sitio relevante de nuestro departamento para el país, y para mí es un privilegio que las autoridades me respalden para realizar eventos benéfico entre las viejas maquinarias del legendario galpón de la latería, dónde se envasaba el famoso corned beef para enviar a europa en época de la segunda gerra mundial.”

“Para realizar el espectáculo se transforma toda esa ambientación que esta minada de historia con viejas máquinas, armamos la pasarela. Las tres ediciones del evento Anglo Fashion se realizaron a beneficio de Protectora Animales Fray Bentos”.

Consultada sobre el motivo de reunión nos dijo:

“El brindis que ofrezco hoy es con el principal objetivo de agradecer a todas las personas y autoridades que han hecho posible el desarrollo de estos eventos. La otra parte a destacar es promocionar todo el turismo que ofrece Fray Bentos para el país y para el exterior, el parque ha tenido una importancia relevante luego de todos los arreglos realizados”.

También destacó que “Lo otro muy importante es que la gente conozca Fray Bentos y lo que es el Corredor de los Pájaros Pintados, un lugar sumamente hermoso al que todos nosotros debemos asistir en alguna oportunidad de nuestra vida”.

Ver entrevista en Youtube:

VER LAS FOTOS

Me gusta: Me gusta Cargando...