Como maximizar sus ventas navideñas

Simples recomendaciones que pueden distinguirlo de sus competidores

Patricia Salaverry, Head of Business Development PayPal Latin America

Estamos a las puertas de la temporada de compras más importante del año, por lo que no hay mejor momento que este para que los comercios promocionen productos que atraigan a clientes nuevos y mantengan fieles a los existentes. Además, es el momento perfecto para optimizar su experiencia de compra a través del comercio electrónico. De acuerdo con un estudio de Deloitte, en el 2017, 44.80% de compradores en Latam realizaron sus compras navideñas a través del internet, lo que representa una super oportunidad para este 2018 también.

La movilidad, seguridad, pago y flexibilidad de compra deberían ser temas centrales durante todo el año para los comercios, pero la realidad es que competir por los clientes y las ventas, especialmente durante las fiestas, es muy importante. Es así que los negocios deben reevaluar su estrategia minorista y analizar qué es lo que se podría mejorar para vender más.

A continuación, damos algunas recomendaciones para que las compras en línea que realizan los clientes se hagan sin mayor esfuerzo, lo que da como resultado mayores tasas de conversión y de retención de clientes:

Conozca a detalle el perfil de su consumidor

Para cualquier comercio es imprescindible entender bien el perfil de sus consumidores. Esto implica saber su origen, edad, hobbies, intereses, valores, gustos, necesidades, qué compra y qué medios utiliza para estar informado. Si tenemos este conocimiento podremos desarrollar una mejor estrategia de ventas. Asimismo, el conocer al consumidor nos permite elegir los medios adecuados para promocionar nuestro producto y canalizar nuestros esfuerzos de marketing, por ejemplo, mejorar la atención al cliente, elegir que colores utilizar en nuestra publicidad, y saber el tono que debemos usar en nuestras comunicaciones.

Compras para las fiestas desde dispositivos móviles

El hecho de facilitar los clientes hacer compras desde sus dispositivos móviles es un primer gran paso; por lo que los comercios deberán tener a los celulares como prioridad en su estrategia de ventas. Los comercios exitosos que venden en línea ofrecen a los clientes una experiencia de compra sencilla mediante móviles, en la que se elimina la necesidad de ingresar un nombre de usuario, contraseña y otros datos que podrían representar un obstáculo a la hora de comprar. ¡Si todavía no ofrece este canal, es hora de implementarlo!

Sepa usar el Content Marketing a su favor

Si un comercio saber ofrecer contenido de valor, es más fácil conseguir que los compradores vayan hacia la marca, y no viceversa. Así que, si se quiere atraer clientes en esta época, se debe trabajar con contenidos de valor, que sean útiles, atractivos e interesantes. La idea es buscar contenidos como infografías, encuestas, textos ilustrados, videos, podcasts, entre otros. Los mismos deben incluir la opción o el Call-To-Action: “Comprar ahora.” Es también muy importante promocionar estos contenidos, ya que de nada sirve tener un contenido muy atractivo, si no se lo promueve en redes sociales, etc.

Active promociones

Si cuenta con un sitio e-commerce, aproveche de hacer promociones y descuentos con anticipación, las mismas serán un super incentivo para todos aquellos que quieren evitar las filas y los centros comerciales llenos de gente. Inclusive estas promociones pueden ayudar para vender productos que están en stock y no han sido vendidos durante el año.

Brinde tranquilidad

Cuando se realizan compras en línea y a través de dispositivos móviles, los compradores esperan que sus datos personales estén seguros. La seguridad es la base fundamental de los comercios minoristas en línea que son exitosos. Asegúrese de ofrecer opciones de procesamiento de pago confiables, que ofrezcan a los clientes tranquilidad cuando tengan que comprar al saber que estarán protegidos mediante el mejor control de transacciones y de prevención de fraude. Con compañías conocidas, como PayPal, los comercios saben que están ofreciendo a los clientes Protección al Comprador de excelencia. Esto incluye rembolsar a los clientes el precio total de compra, más los costos de envío originales si algo sale mal con el envío.

Simplifique la experiencia de compra en la etapa de pago

Todo aquel que vende en línea sabe que el abandono del carrito de compras es una preocupación habitual. Algunos compradores potenciales cancelan la compra porque no hay opciones disponibles de financiación, y otros simplemente abandonan en el momento del pago porque el ingreso de datos que se les solicita es demasiado largo o complejo. A la hora de pagar, es fundamental que el proceso sea simple. Los comerciantes deberían considerar la posibilidad de que los clientes no tengan que ingresar el número de la tarjeta de crédito ni otra información de pago– por ejemplo domicilio de envío y facturación – en el momento del pago. La información de pago almacenada es una razón por la que las transacciones procesadas mediante PayPal tienen una mayor tasa de conversión que los pagos realizados solo con tarjetas de crédito.

Mejore su estrategia de responsabilidad social

En esta época la gente, en general, se sensibiliza más con los necesitados. Es así, que los comercios que destinen un porcentaje de sus ventas a ayudar a alguna institución o causa, causarán una mejor impresió n entre los compradores y se posicionarán como empresas que no sólo tienen fines lucrativos, sino que también utilizan su negocio como plataforma para ayudar. Esto sin duda es factor clave a la hora de que algunos compradores decidan donde hacer sus compras.

Como recomendación final, considero que la innovación es esencial, por lo que los comercios que se reinventen, y estén conscientes de las necesidades y comportamientos de los consumidores serán seguro los que más éxito tengan en sus ventas de fin de año.

Me gusta: Me gusta Cargando...