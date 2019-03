El precandidato nacionalista, Juan Sartori, lanzó oficialmente su campaña electoral desde un Palacio Peñarol repleto de militantes, dirigentes y público en general, que se hizo presente para escuchar las propuestas de gobierno del líder blanco de cara al 30 de junio cuando se disputarán las elecciones internas.

Más de 6.000 personas llegaron de todas partes del país para acompañar al joven dirigente en su estreno en la arena política nacional.

Sartori, en su apertura, saludó al público que lo recibió con intensos aplausos expresando: “ya somos miles los que queremos una renovación en la política para que se sienta más intensamente su impacto en el bienestar de los ciudadanos”.

El precandidato enumeró sus propuestas de gestión dándole principal énfasis a la creación de nuevos puestos de trabajo, recordó que durante la gestión del oficialismo se perdieron 50 mil fuentes laborales y redobló la apuesta expresando que rápidamente al llegar al poder se crearán bajo su responsabilidad 100 mil puestos nuevos. Agregó: “Yo sé de lo que les hablo, mi vida fue siempre trabajar y generar empleos”.

Para lograr ese objetivo, Sartori dijo que se basará en las premisas de reducir los impuestos para reactivar la economía y así incrementar el consumo. “Si lo logramos, recaudaremos más cobrando menos”, detalló. “Nuestro país necesita romper con esta inercia hacia el deterioro. Los uruguayos no están satisfechos con tantos años de una misma forma de gobernar en la que se perdieron 50 mil empleos, no hay suficiente confianza inversionista, ni se crean nuevas empresas, y la gente no siente que el gobierno, que les cobra tantos impuestos, les brinde la educación que les permita conseguir trabajo, así como tampoco sienten que cuentan con seguridad ciudadana y justicia de verdad. Esto hay que cambiarlo”, sentenció.

Sartori especificó que, actualmente el Uruguay es un país donde vivir resulta demasiado caro para lo que cada habitante percibe económicamente y sostuvo que “hay razones para el descontento, porque el Frente Amplio agotó hace mucho tiempo su programa y no ha sido capaz de renovar su oferta política”.

“Podemos hacer mucho más con menos, convocando al concurso de los privados, concentrando nuestra gestión en lo que verdaderamente es esencial.

Gobernaremos con seriedad y contundencia para resolver la economía, la inseguridad, la calidad de la educación y las injusticias que denuncian los ciudadanos” remarcó.

También se refirió a la educación donde propuso mejores salarios para profesores y maestros, así como también extender la capacitación de estos profesionales revitalizando la infraestructura del sistema educativo.

En ese sentido, dijo que durante su mandato todas las aulas serán modernas y bien equipadas porque esa es la forma de dar acceso a “los empleos del mañana”.

Sartori tuvo principal atención en hacerles llegar un mensaje a los jubilados y pensionistas del país, acerca de sus carencias actuales, y dijo que eliminará las cargas impositivas a las jubilaciones ya que esa exigencia es “injusta” con los que ya concluyeron su etapa productiva.

En otro tramo de su oratoria, el nacionalista dijo que la creación de empleos debe venir acompañada con una necesaria rebaja en el valor de los combustibles y que esto se logrará quitándole a Ancap el monopolio de venta y “haciéndola ingresar a competir en el mercado”.

Recordó que una baja del combustible hoy, significaría más rentabilidad de las empresas, muchos más empleos y un alivio en los bolsillos de los uruguayos.

“En nuestro gobierno vamos a poner gente capacitada para administrar los recursos y las empresas del Estado. Terminaremos con el clientelismo político en los puestos de responsabilidad. Con nosotros se acabará el tiempo en que los errores del gobierno los pagan los ciudadanos. Responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, serán los signos de nuestra gestión pública”, enfatizó.

En materia de seguridad prometió mejorar el trabajo conjunto entre el Poder Judicial y los demás organismos del Estado, además de devolverle la confianza perdida a las fuerzas policiales.

En este sentido preguntó: “¿Para qué tener una policía equipada y moderna si esos mismos funcionarios se sienten abandonados y desmotivados, mientras alrededor la delincuencia gana cada vez más y más espacio? ¡Cuenten con nosotros! Vamos a trabajar muchísimo en conjunto con el Poder Judicial, reformaremos el sistema penitenciario y no permitiremos abusos ni excesos”, detalló.

Casi al final, Sartori invitó a dirigentes y militantes de su partido y de afuera a sumarse a su proyecto. “Extiendo mis manos, vengan ahora, ayúdennos a construir una nueva época para el país. Las puertas están abiertas de par en par para que todos se sumen. Nosotros estamos enfocados en lo que podemos hacer para mejorar el presente y asegurar un futuro mejor. No tenemos facturas del pasado que cobrar ni que pagar. Vengan con nosotros, cuentan conmigo, cuento con ustedes”, culminó.

