El futuro cambia de forma: Exprésate con Galaxy Z Flip

SAN FRANCISCO, EE. UU. – 11 de febrero de 2020 – Hoy, Samsung Electronics Co., Ltd. presentó el Galaxy Z Flip, un nuevo y revolucionario teléfono inteligente plegable. Galaxy Z Flip es audaz y elegante, diseñado para aquellos que ven la tecnología de vanguardia como una forma de expresión. Diseñado con el primer cristal plegable de su clase, el Galaxy Z Flip literalmente dobla las leyes de la física y presenta una pantalla de 6,7 pulgadas que se pliega en un formato elegante y compacto, y cabe en la palma de su mano. Diseñado con una innovadora bisagra Hideaway y una UX personalizada, Galaxy Z Flip ofrece nuevas y elegantes formas de capturar, compartir y experimentar contenido, todo con las manos libres. Desde su diseño elegante hasta su experiencia de cámara flexible, el Galaxy Z Flip inaugura una nueva década de innovación móvil plegable.

«En Samsung, estamos entusiasmados con el interés que ha despertado el Galaxy Fold. El Galaxy Z Flip es un próximo paso importante, ya que buscamos fortalecer la categoría plegable al ofrecer a los consumidores un nuevo factor de forma, una nueva pantalla y, lo más importante, un nuevo tipo de experiencia móvil”, dijo el Dr. TM Roh, Presidente y jefe de Mobile Communications Business, Samsung Electronics. «Con el diseño plegable del Galaxy Z Flip y la experiencia de usuario inigualables, estamos redefiniendo lo que caracteriza un dispositivo móvil y lo que permite hacer a los consumidores».

Patrimonio plegable

El Galaxy Fold define una nueva categoría e inicia la era plegable. Ahora, el Galaxy Z Flip le está dando forma a una nueva década. Como el primer dispositivo de la serie Z, Galaxy Z Flip presenta una nueva línea de dispositivos que reafirma el compromiso de Samsung de liderar la categoría y aprovechar las tecnologías y los factores de forma para crear experiencias plegables que sorprenderán y deleitarán en los próximos años.

La moda se une a la tecnología

El diseño compacto y elegante del Galaxy Z Flip se ha creado para aquellos que usan la tecnología como una forma de expresión. Y todas las innovaciones que se incluyen en el Galaxy Z Flip aseguran que puedan hacerlo.

Estilo que cabe en el bolsillo – Diseñado para maximizar la portabilidad, el Galaxy Z Flip se pliega al tamaño de una cartera/billetera, para que pueda guardarlo fácilmente en su bolsillo o bolso. Cuando está cerrado, es un dispositivo elegante y compacto que cabe en la palma de la mano. Cuando se abre, el tamaño casi se duplica para revelar una impresionante pantalla de 6,7 pulgadas. Con sus modernos colores, elegantes esquinas redondeadas y pliegue innovador que se cierra con un chasquido, el Galaxy Z Flip seguramente llamará la atención.

– Diseñado para maximizar la portabilidad, el Galaxy Z Flip se pliega al tamaño de una cartera/billetera, para que pueda guardarlo fácilmente en su bolsillo o bolso. Cuando está cerrado, es un dispositivo elegante y compacto que cabe en la palma de la mano. Cuando se abre, el tamaño casi se duplica para revelar una impresionante pantalla de 6,7 pulgadas. Con sus modernos colores, elegantes esquinas redondeadas y pliegue innovador que se cierra con un chasquido, el Galaxy Z Flip seguramente llamará la atención. La primera pantalla de vidrio plegable del mundo – El Galaxy Z Flip cuenta con una pantalla Infinity Flex con el ultradelgado cristal flexible (UTG) patentado de Samsung, lo que le brinda un aspecto elegante y ofrece una experiencia nunca antes vista en un dispositivo plegable. El recorte central de la pantalla también significa que no hay desniveles ni distracciones, con la primera relación de aspecto de 21, 9:9 de Samsung, para que pueda disfrutar aún más de su contenido favorito.

– El Galaxy Z Flip cuenta con una pantalla Infinity Flex con el ultradelgado cristal flexible (UTG) patentado de Samsung, lo que le brinda un aspecto elegante y ofrece una experiencia nunca antes vista en un dispositivo plegable. El recorte central de la pantalla también significa que no hay desniveles ni distracciones, con la primera relación de aspecto de 21, 9:9 de Samsung, para que pueda disfrutar aún más de su contenido favorito. Nueva bisagra Hideaway – La bisagra Hideaway del Galaxy Z Flip es una obra de arte de ingeniería. Está respaldada por un mecanismo CAM dual pequeño, pero de diseño sofisticado, que garantiza que cada pliegue y despliegue sea suave y estable. El Galaxy Z Flip puede permanecer abierto en varios ángulos diferentes, como la pantalla de una computadora portátil. El sistema de bisagras Hideaway también integra la nueva tecnología de barrido de Samsung, que utiliza fibras de nylon diseñadas con tecnología de corte de micro altura para repeler la suciedad y el polvo.

La próxima experiencia plegable

Galaxy Z Flip está diseñado para un lifestyle moderno y en movimiento. Ahora puede hacer más, desde diversos ángulos, y con las manos libres. Esta experiencia plegable única es diferente a cualquier otro teléfono inteligente en el mercado actual.

Haga más con manos libres – Cuando se despliega el Galaxy Z Flip, puede permanecer abierto prácticamente en cualquier ángulo, aumentando las opciones para selfies que ahora pueden mostrar más del mundo a su alrededor y hace posible chats de video expresivos con Google Duo, todo con las manos libres.

– Cuando se despliega el Galaxy Z Flip, puede permanecer abierto prácticamente en cualquier ángulo, aumentando las opciones para selfies que ahora pueden mostrar más del mundo a su alrededor y hace posible chats de video expresivos con Google Duo, todo con las manos libres. Modo Flex – Samsung trabajó en estrecha colaboración con Google para diseñar una interfaz de usuario con modo Flex, una experiencia de usuario personalizada para el exclusivo factor de forma plegable frontal de Galaxy Z Flip. Cuando el dispositivo está de pie, la pantalla se divide automáticamente en dos pantallas de 4 pulgadas para que pueda ver fácilmente imágenes, contenidos o videos en la mitad superior de la pantalla y controlarlos en la mitad inferior. Mire y navegue fácilmente en YouTube – transmita en la parte superior mientras busca otros videos, lee descripciones y escribe comentarios en la parte inferior.

– Samsung trabajó en estrecha colaboración con Google para diseñar una interfaz de usuario con modo Flex, una experiencia de usuario personalizada para el exclusivo factor de forma plegable frontal de Galaxy Z Flip. Cuando el dispositivo está de pie, la pantalla se divide automáticamente en dos pantallas de 4 pulgadas para que pueda ver fácilmente imágenes, contenidos o videos en la mitad superior de la pantalla y controlarlos en la mitad inferior. Mire y navegue fácilmente en YouTube – transmita en la parte superior mientras busca otros videos, lee descripciones y escribe comentarios en la parte inferior. Una cámara que cambia las reglas del juego – Galaxy Z Flip puede permanecer de pie y así logra capturar más, en movimiento, desde tomas grupales con temporizador hasta vívido contenido nocturno. Puede crear contenidos para sus feeds de redes sociales desde el mejor ángulo, con las manos libres, sin necesidad de trípode. Capture impresionantes videos Night Hyperlapse o vívidas imágenes con poca luz con el modo Nocturno, sin necesidad de flash. Simplemente abra su dispositivo y colóquelo sobre una mesa. Cuando está cerrado, puede capturar rápidamente selfies de alta calidad con una sola mano, usando la cámara trasera sin desplegarlo. También puede disfrutar de una grabación de video perfecta con una relación de 16: 9, que es ideal para cargar en plataformas de redes sociales.

– puede permanecer de pie y así logra capturar más, en movimiento, desde tomas grupales con temporizador hasta vívido contenido nocturno. Puede crear contenidos para sus feeds de redes sociales desde el mejor ángulo, con las manos libres, sin necesidad de trípode. Capture impresionantes videos Night Hyperlapse o vívidas imágenes con poca luz con el modo Nocturno, sin necesidad de flash. Simplemente abra su dispositivo y colóquelo sobre una mesa. Cuando está cerrado, puede capturar rápidamente selfies de alta calidad con una sola mano, usando la cámara trasera sin desplegarlo. También puede disfrutar de una grabación de video perfecta con una relación de 16: 9, que es ideal para cargar en plataformas de redes sociales. Notificaciones todo el tiempo – Ya sea que el Galaxy Z Flip esté cerrado, de pie o abierto, nunca se perderá un mensaje de texto, una llamada o un recordatorio. Cuando está cerrado, puede verificar la fecha, la hora y el estado de la batería de un vistazo en la pantalla de la cubierta. Reciba notificaciones en tiempo real para poder responder fácilmente una llamada sin desplegar el teléfono o responder un mensaje de texto simplemente tocando la notificación y desplegando su Galaxy Z Flip.

– Ya sea que el Galaxy Z Flip esté cerrado, de pie o abierto, nunca se perderá un mensaje de texto, una llamada o un recordatorio. Cuando está cerrado, puede verificar la fecha, la hora y el estado de la batería de un vistazo en la pantalla de la cubierta. Reciba notificaciones en tiempo real para poder responder fácilmente una llamada sin desplegar el teléfono o responder un mensaje de texto simplemente tocando la notificación y desplegando su Galaxy Z Flip. Ventana Multi-Active – Realice múltiples tareas con la Ventana Multi-Active– simplemente abra la Bandeja Multi-Window para arrastrar y soltar las aplicaciones que desea usar. Desplácese por un artículo sobre los últimos looks de moda en la mitad superior mientras compra sus piezas favoritas en la parte inferior.

Fundación Galaxy y Ecosistema

Como dispositivo Galaxy, Galaxy Z Flip incorpora el ecosistema Galaxy a su nueva experiencia plegable. Cuenta con el rendimiento del nivel de la línea insignia y funciones de cámara, pantalla, batería, seguridad, además de servicios como Samsung Health, Samsung Pay, Samsung Knox y otros. Disfruta de una experiencia de cámara versátil con captura de video 4K, Live Focus y grabación Super Steady. Galaxy Z Flip presenta un sistema optimizado de doble batería que tiene más potencia sin ocupar más espacio: carga rápida por cable o inalámbrica, además con Wireless PowerShare, puede cargar de forma inalámbrica sus Galaxy Buds, Galaxy Watch o incluso el dispositivo de un amigo. Samsung Knox protege a los usuarios y sus dispositivos del chip al nivel de software y recibe actualizaciones de seguridad mensuales y trimestrales. Los usuarios también obtienen servicios que permiten opciones de pago seguras con Samsung Pay, seguimiento y monitoreo de salud y bienestar con Samsung Health, y acceso a más de 5,000 productos inteligentes de Samsung y socios a través de SmartThings.

Disponibilidad

El Galaxy Z Flip estará disponible en cantidades limitadas en colores Mirror Purple (morado) y Mirror Black (negro), a principio en mercados específicos, incluidos EE. UU. y Corea, el 14 de febrero de 2020, seguido de Mirror Gold (dorado) en algunos países. Para obtener más información sobre el Galaxy Z Flip, visite news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com o www.samsung.com/galaxy.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificaciones del Galaxy Z Flip Pantalla Pantalla principal Pantalla Infinity Flex, AMOLED Dynamic de 6,7pulg., FHD+ (21,9:9)2636 x 1080425 ppi **Pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo, sin considerar las esquinas redondeadas. El área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y el recorte para la cámara. Pantalla de la cubierta Pantalla Super AMOLED de 1,1 pulg. 300 x 112303 ppi **Pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo, sin considerar las esquinas redondeadas. El área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y el recorte para la cámara. Dimensiones y peso Plegado 73,6 x 87,4 x 17,3 mm – 15,4 mm Desplegado 73,6 x 167,3 x 7,2 mm – 6,9 mm *El grosor del Galaxy Z Flip cuando está desplegado no incluye el marco de la pantalla principal. Peso 183 g Cámara Cámara frontal Cámara para Selfie de 10 MP: F2.4 Tamaño de píxel: 1,22 μmFOV: 80˚ Cámara posterior doble Cámara ultra ancha de 12 MP: F2.2Tamaño de píxel: 1,12 μmFOV: 123˚ Cámara de gran angular de 12 MP: Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8Tamaño de píxel: 1,4 μmFOV: 78˚OIS (estabilización de imagen óptica) para cámara gran angular traseraZoom digital de hasta 8xGrabación HDR10+AF con rastreo Procesador Procesador Octa-Core de 7 ㎚ y 64 bits ※2,95 ㎓ (Velocidad máxima del reloj) + 2,41 ㎓ + 1,78 ㎓ Memoria 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno *El espacio real de almacenamiento disponible puede variar según el software preinstalado. Batería 3300 mAh (típico) – doble batería *Valor típico probado bajo condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado al considerar la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 3200 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los patrones de uso y otros factores. Carga Carga rápida compatible con cable de alimentación y de manera inalámbricaWireless PowerShare *Carga con cable compatible con QC2.0 y AFC. Carga inalámbrica compatible con WPC*Wireless PowerShare está limitado a Samsung u otros smartphones de la marca con carga inalámbrica WPC Qi como Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+,Galaxy S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5, y wearables como Galaxy Watch Active, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Buds+ y Galaxy Buds. Es posible que no funcione con ciertos accesorios, cubiertas, dispositivos de otras marcas o algunos wearables de Samsung. Puede afectar la recepción de llamadas o los servicios de datos, según su entorno de red. SO Android 10 Red 2X2 MIMO mejorado, 5CA,LTE Cat. 16 hasta 1,0 Gbps de descargaLTE Cat. 13 hasta 150 Mbps de cargaHasta 1,0 Gbps de descarga / hasta 150 Mbps de carga *La velocidad real puede variar según el país, la operadora y el entorno del usuario. Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 MU-MIMO,256QAMBluetooth® v 5.0 (LE hasta 2 Mbps), ANT+, USB Tipo C, NFC, Ubicación (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) *La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. BeiDou puede no estar disponible en ciertos países. Tarjeta SIM Una eSIM y una Nano SIM *La tarjeta SIM se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el país y la operadora.*La eSIM requiere un plan de servicio inalámbrico y le permite activar un plan de red móvil sin el uso de una nano SIM. La disponibilidad de eSIM puede variar según el país y la operadora. Verifique con su proveedor de telefonía si su plan de red móvil es compatible con eSIM. Pago Samsung Pay (Link) Tarjetas de crédito y débito: admite MST y NFC, tarjeta prepaga, envío global, tránsito, membresías, tarjetas de regalo, recompensas *Disponible solo en algunos países. La disponibilidad puede variar según el país y el proveedor de servicios. Sensores Sensor capacitivo de huellas digitales (lateral), acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall (digital, analógico), sensor de proximidad, sensor de iluminación RGB Autenticación Tipo de bloqueo: patrón, PIN, contraseñaTipo de bloqueo biométrico: Sensor de huella dactilar, reconocimiento facial *El reconocimiento facial solo está disponible con la cámara frontal cuando desplegado. Audio Altavoz monoSonido envolvente para Bluetooth y auriculares con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluidos).Compatibilidad con UHQ de 32 bits y DSD64/128PCM: Hasta 32 bits, DSD*: DSD64/128

Formato de reproducción de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF

BluetoothAudio dual: conecte dos dispositivos Bluetooth al Galaxy Z Flip para reproducir audio a través de los dos dispositivos simultáneamente.

Códec escalable: Conexión Bluetooth mejorada bajo interferencia de radiofrecuencia ambiental.

GrabaciónLa calidad de grabación se mejoró con el micrófono High AOP, que minimiza la distorsión en entornos ruidosos. *La reproducción DSD64 y DSD128 puede estar limitada según el formato del archivo.* Los dos dispositivos conectados pueden presentar una ligera diferencia en la salida de sonido.*Disponible solo para ciertos accesorios fabricados por Samsung y AKG.*AOP: Punto de sobrecarga acústica Video Formato de reproducción de videoMP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Conexión de TVInalámbrica: Smart View (duplicación de pantalla1080p a 30 fps) Seguridad Plataforma Knox: supervisión y protección en tiempo real. Virus, prevención de malware. (Desarrollado por McAfee) Carpeta segura: un espacio seguro en el dispositivo para aislar y proteger contenido como aplicaciones, fotos, películas y archivos privados. *Los proveedores de soluciones de prevención de virus y malware pueden variar según el país. Contenido de la caja Galaxy Z Flip, cable de datos, adaptador de viaje, pin de expulsión, conector USB (OTG), Guía de inicio rápido, cubierta transparente, auriculares (USB tipo C) con sonido de AKG *Los componentes reales, incluida la cubierta, pueden no estar disponibles según el modelo que compre o el país o la región en que reside. El embalaje y el color de la cubierta pueden variar según el color del dispositivo.

*Todas las especificaciones y descripciones proporcionadas en este documento pueden ser diferentes de las especificaciones y descripciones reales del producto. Samsung se reserva el derecho de realizar cambios en esta página web y los contenidos aquí incluidos, entre otros: funciones, características, especificaciones, GUI, imágenes, videos, beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad, capacidades y cualquier otra información del producto, sin previo aviso.