¿Qué eficacia tiene el Neurofeedback – entrenamiento cerebral – en el bienestar general de las personas?

El Neurofeedback es una técnica de entrenamiento de la función cerebral utilizando tecnología (sensores, pc) que permite una mayor eficiencia interna y un mayor bienestar general para las personas, enseña al cerebro a autorregularse.

Por Psicóloga Tania Pérez

¿En qué consiste?

A través de unos sensores en el cuero cabelludo, el equipo mide las ondas cerebrales del paciente y las compara con los valores esperados de acuerdo a la actividad propuesta . Tu cerebro es premiado cada vez que aprenda actividad de funcionamiento sano (cuando las ondas registradas están dentro de los valores esperados al realizar cierta actividad, por ejemplo concentración en algo). Con repeticiones esto se mantiene haciéndose parte del funcionamiento normal de las personas.

¿Para qué sirve?

Ansiedad, ataque de pánico.

Estrés y dolores provocados por este estrés como, bruxismo, migrañas, dolores musculares con origen tensional,

Depresión

Autoestima,

Frustración,

Insomnio,

Dificultades dormir,

Mejora rendimiento físico y mental (memoria, concentración, atención)

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)

Dolor crónico

Trastornos del desarrollo

Problemas de conducta.

Control de impulsos

Trastornos alimenticios

Alteraciones emocionales

Autismo y Asperger

Epilepsia

Fibromialgia, dolor crónico.

Toc (transtorno Obsesivo Compulsivo)

Mejora la creatividad

Alto Rendimiento Deportistas

Beneficios del Neurofeedback

Mejora la función cerebral

Recupera el bienestar del paciente , notarás más calma,sensación de relajación agradable y que el síntoma por el que acudiste poco a poco va bajando.

Dependiendo de la persona y del tipo de situación a mejorar, se empiezan a notar los primeros beneficios en las primeras sesiones y al cabo de unas 10 a 20 sesiones los efectos son notorios en el 90% de los casos. El tratamiento completo requiere de unas 20 a 40 sesiones dependiendo de la persona y la situación a tratar.

Sustituye Medicamentos

No invasiva y sin efectos secundarios.

No se administran químicos ni fármacos.

Crea nuevas redes neuronales, mejorando el funcionamiento cerebral.

Lo puede hacer cualquier persona de cualquier edad y características personales (no necesariamente hay que tener una problemática para realizarlo y ver sus resultados)

Mejoras permanentes , duraderas. El cerebro optimiza su funcionamiento y “aprende”.

¿Cuál es la duración de cada sesión y cuántas se pueden hacer en un mismo día?

Cada sesión dura 45 a 60 minutos y para que funcione de forma rápida se deben hacer dos sesiones por semana (1 vez por semana también me ha funcionado pero es más lento el proceso); debe tener esa continuidad como mínimo pero si por cualquier motivo no se puede acudir a sesiones en 2 semanas ,no pasa nada si es algo puntual se puede volver a seguir con el entrenamiento.

El Neurofeedback es un entrenamiento de la función cerebral que permite una mayor eficiencia interna y un mayor bienestar general para las personas.

Esta herramienta se apoya en tecnologías que amplifican y muestra información momento a momento del estado fisiológico de Sistema Nervioso Central para que la misma persona regule su función cerebral eléctrica. Crear nuevas redes neuronales es posible con Neurofeedback. Cuando los dos hemisferios cerebrales trabajan al mismo ritmo y están conectados, y el cerebro trabaja de modo integrado. Por ello, nos beneficia en nuestro rendimiento y bienestar.

Al estar conectados ambos hemisferios se refuerzan las conexiones neuronales existentes y se crean nuevas redes neuronales. Logramos una mayor sensibilidad, mejora nuestra memoria, ganamos en flexibilidad y nos resulta más fácil mantener la atención y concentrarnos en nuestras tareas.

El paciente puede cambiar su propia actividad cerebral en forma gradual, a modelos más adecuados de funcionamiento. Estos cambios son los que se refuerzan para generar nuevos aprendizajes. A su vez, el funcionamiento cerebral en bienestar va promoviendo cambios subjetivos y cognitivos que impactan finalmente en la conducta. Otorgarle herramientas a nuestro cuerpo para autorregularse permite que la persona mejore su funcionamiento tanto como su bienestar.

Es biorretroalimentación aplicada o dicho de otra forma interfaz cerebro computadora. Es un nuevo tratamiento que utiliza la interacción del cerebro con la tecnología.

Es un tratamiento no invasivo y por tanto sin efectos secundarios ya que no se administran químicos ni fármacos. Permite la interacción entre el cerebro y el computador, entrenando áreas del cerebro para promover la autorregulación. A través de unos sensores en el cuero cabelludo, el equipo mide ondas cerebrales y las compara con los valores esperados. Tu cerebro es premiado cada vez que aprenda actividad de funcionamiento sano. Con repeticiones esto se mantiene. Se basa en el entrenamiento de la función cerebral y sus principios son los mismos que cualquier aprendizaje por lo que una vez instalado se hace parte del funcionamiento normal de las personas.

Este entrenamiento cerebral actúa a nivel del sistema nervioso y trata los problemas de desregularización del cerebro. Desde esta perspectiva una persona desregulada se expresará de muchas formas. esto incluye trastornos de ansiedad – depresión, déficit en la atención, hiperactividad, dificultades de aprendizaje, problemas en la conducta, desórdenes en el sueño y dolores de cabeza, alteraciones emocionales, ayuda a regularlas, trastornos alimenticios, control de impulsos, trastorno obsesivo compulsivo, mejorar el rendimiento físico y mental, potencia la creatividad, la memoria, ayuda a la epilepsia. Además, esta técnica es útil para condiciones. orgánicas como trastornos del espectro autista.

La gran mayoría de los pacientes obtienen resultados por sobre sus expectativas. Antes de aplicarlo se realiza un diagnóstico previo, a través de un mapeo cerebral, para ver y evaluar cómo está funcionando el cerebro y el cuerpo de la persona en ese momento dado, es una técnica que permite medir la actividad eléctrica del cerebro, la respiración y las pulsaciones.

El mapa cerebral (QEEG) es un análisis digitalizado de la actividad cerebral (EEG).

Los datos permiten construir mapas tridimensionales del paciente. Este tipo de examen corresponde a la nueva era de los test estandarizados.

Nuestro cerebro para recuperar la función cuando se le da una oportunidad. Este método es reconocido por la Asociación Americana de Psicología (APA) y cuenta actualmente con muchas publicaciones científicas que lo avalan.

Neuromeditación:

Combina 2 herramientas que trabajan el cerebro; el neurofeedback y la meditación, se utlizan técnicas de mindfulness. Una refuerza áreas del cerebro para potenciar su descanso y la otra entrega herramientas meditativas para capacitar al individuo a que replique estos estados mentales de calma.

Mindfulness es un método terapéutico, que ayuda a enfrentar la vida. La práctica cotidiana de la meditación mindfulness genera un estado de tranquilidad y paz que te ayudará a lidiar con el estrés diario, ya que te permite tolerar mejor las emociones negativas y te ofrece un mayor autocontrol sobre tus procesos cognitivos.

Durante la terapia con mindfulness, el psicólogo se centra en las emociones y sensaciones, intentando que estas fluyan de manera natural. La persona solo debe dejarse llevar y una vez que presten atención a si mismos, lograran liberarse de las emociones que le perturban, esas de las cuales intentaba escapar. En el ámbito de la terapia, mindfulness (atención plena), proporciona una perspectiva más experiencial, en la que se apuesta por estrategias de cambio indirecto. Lo cual le conduce a adoptar comportamientos diferentes de los que generaron o agravaron el problema.

