AMOR EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO, ¿CÓMO SE VIVENCIA?

Por Psicóloga Tania Pérez

La situación actual por la que atravesamos ha llevado a varias parejas a consultar sobre como sobrellevar la situación. Son múltiples las causas por la cuales se puede desencadenar una crisis en la pareja entre ellas encontramos: el estrés, aislamiento, la incertidumbre, dificultades económicas, ansiedades, cambios de rutinas laborales o de convivencia, entre otras, provocando en los vínculos de pareja discusiones.

El ritmo de vida acelerado que llevábamos previo al aislamiento permitía en muchas ocasiones no prestar atención a ciertos aspectos de la vida en pareja. Algo que hay que tener en cuenta, es que esa persona siempre fue igual, pero en situación de aislamiento, se observan varios aspectos tantos positivos como negativos, en lo que se refiere a la elección de pareja. Se comienzan a percibir rasgos de personalidad, el tiempo libre permite reflexionar de forma individual y cuestionarse el perfil de pareja, valores y filosofías de vida que muchas veces son compartidas y otras no, lo cual en algunas parejas permite superar crisis y en otras ocasiones sucede que se sacan a luz, aspectos que se descuidaron.

Lamentablemente, a raíz del aislamiento han aumentado consultas sobre problemas de pareja y denuncias en lo que respecta el ámbito intrafamiliar. Para muchas personas y niñas/os sus casas pueden significar lugares de mayor exposición a la violencia. Resulta complicado reconocer y denunciar la violencia o darse cuenta cuando se está dentro de una relación tóxica; esta dificultad se agudiza, en el aislamiento, donde se está más vulnerable a ciertas situaciones violentas. Hay varias ocasiones de riesgo, y puede haber la necesidad de espacios propios y el agobio de la convivencia permanente con el agresor puede poner en peligro a alguna persona del núcleo familiar. Estas relaciones de parejas necesitan un final, por la seguridad y salud de los miembros.



Si bien uno elige a su pareja para pasar la vida entera juntos, también en teoría esa vida implica trabajar, salir a comer con amigos y básicamente hacer planes que no siempre incluyen a esa única persona dentro de ese mismo hogar. Hoy en día en aislamiento, muchas parejas se encuentran juntas todo el día, trabajando en espacios comunes, lo cual implica cambios y nuevas necesidades en cada persona. Por ejemplo cuando se trabaja en conjunto con la pareja, en varios casos es algo lindo, se multiplica el tiempo que se comparte, y eso puede ser un aspecto positivo para disfrutar de la compañía pero puede ser una debilidad por el hecho de que disminuyen los ámbitos individuales, esos espacios que los miembros de una pareja utilizan para despejarse y enriquecerse personalmente al margen de la relación.

El coronavirus ya ha traído bastantes alteraciones, angustia y dolor a nuestras vidas como para además convertirse en un factor de separaciones

¿Como llevar el encierro en la pareja?



1. Intentar estar en tranquilidad en el hogar, estos días donde todos estamos ansiosos y preocupados, es normal que nos surja mayor irritabilidad, por la incertidumbre vivenciada.

2. No hablar tanto del tema del coronavirus, es bueno mantenerse informado pero también es bueno hablar de otros temas, distraerse con actividades o cosas positivas, aprovechar la situación para mantener conversaciones de temas variados.



3. Distribución equitativa de las tareas-Estar en aislamiento implica tener tareas extras en el hogar y, en el caso de tener hijos o personas a cargo, asumir roles más activos de cuidado, bienestar y hasta educación

.

4. Hacer cosas que nos gustan y para las cuales nunca tenemos tiempo



5. Tener espacios propios, No hay que sentirse obligados a interactuar con la otra persona todo el tiempo, hay que respetar los espacios de privacidad, permitiendo que cada uno tenga momentos solo y se dedique a actividades personales. Tener rutina diaria en pareja y en forma individual.

Este espacio a solas es necesario para relajarse, desconectar de pareja e hijos, pensar en tus cosas, escuchar tu música o simplemente descansar.



6. Buscar espacios de intimidad para la pareja

¿Cómo solucionar problemas con tu pareja?



1. Reunirse para conversar inmediatamente el problema.



2. Estar abierto a escuchar, en las discusiones de pareja es que cuando uno de los dos expone el problema, el otro tiende a ponerse a la defensiva y se bloquea. La manera en que el hablante inicia la conversación, determina si el oyente se quedará con ganas de dialogar o no. A su vez, quien escucha debe hacerlo atentamente, para que así quien está hablando pueda exponer su punto de vista libremente hasta que termine. Y luego poder llegar a una solución.



3. Pensar y reflexionar para encontrar el origen del problema.



4. Enfocar los hechos, separar las emociones del problema.



5. Generar acuerdos, evaluar qué aspectos se está dispuesto a mejorar y buscar un plan de acción. Definir quién hará qué, y hacer para solucionar el problema.



¿Cómo saber si se está en una relación toxica?

–. Lo más importante en una relación sana es que puedes ser tú misma. Si la relación está llena de reproches y correcciones de cómo piensas o cómo actúas tendrían que empezar a saltar las alarmas. Lo normal es sentir admiración por el otro, animarle en lo que hace y felicitarle por sus logros, no minimizar los éxitos y señalar continuamente lo que se hace mal.

2.- Las relaciones sanas siempre apoyan el desarrollo y el bienestar del otro, ayudan a crecer y a expandirse. Si tu pareja te cierra puertas, trata de limitar las actividades que te gustan o las personas con las que te relacionas y cada vez sientes que tu vida está más limitada, está pensando más en sí misma que en ti.

3.- Control. Está bien que la comunicación sea abierta en una pareja y se hable de todo, pero si sientes que tu pareja quiere saber todo de ti, no puedes tener nada privado y quiere saber lo que haces en cada momento, entonces está intentando controlarte, no conocerte mejor. Por supuesto mirarte el celular es signo de control.

4.- Falta de respeto. Los insultos o menosprecios, tanto en público como en privado, no tienen nada que ver con el amor

5.- Critica a tus amigos/as e intenta que pases menos tiempo con ellos. si ves que estás perdiendo contactos que para ti son importantes es que la relación te limita.

6.- Si quiere tener razón siempre y parece que eres tú la que siempre estás equivocada, cuidado es una relación tóxica.

7.- Celos.

8.- Discusiones. En una relación es normal tener discusiones, pero cuando son muy repetitivas o el tono es muy fuerte o violento eso ya deja de ser normal. En una relación sana se escucha al otro y se muestra interés por lo que piensa y por lo que necesita o está sintiendo. Si no puedes expresar lo que te molesta porque siempre salta con algo que le molesta a él más, si hay gritos o amenazas, si cada conversación se convierte en recordar lo que tú haces mal o si no te sientes escuchada, la relación no es sana.

9.- Dejas de contarle a tus amigas lo que te pasa porque te da vergüenza que vuelva a pasar.

10.- Y por último, recuerda que una relación tóxica es cosa de dos. para poder amar de manera sana a alguien primero tienes que amarte a ti misma, así que si te has visto involucrada en una relación tóxica es importante que te plantees los motivos para haber vivido esa experiencia. Hay una clave sencilla, lo que esperabas que la relación te ofreciese o aquello de lo que más te quejas es lo que tienes que aprender a darte a ti misma.

¿Cuáles son los problemas de pareja más comunes?

Clima emocional de la pareja negativo en general: desilusión, frustración, discusiones frecuentes, recurrencia de reproches presentes y pasados, distancia emocional y física, etc.

Problemas de comunicación: expresión inadecuada de opiniones, sentimientos, críticas o deseos; falta de actitud y habilidades de escucha activa por parte de uno o ambos miembros; y déficits en asertividad y habilidades sociales en general en uno o ambos miembros de la pareja.

Cuestiones cognitivas, en uno o ambos miembros de la pareja. Presencia de diversos esquemas disfuncionales sobre la relación de pareja, sobre el otro miembro, sobre roles de género, sobre la sexualidad, sobre las familias y relaciones externas, y cualquier otro tema relevante para la vida de pareja; y distorsiones cognitivas: malinterpretación de la conducta del otro, atribuciones causales internas y estables al otro sobre sucesos negativos, sesgos cognitivos en general.

Déficits en resolución de problemas en uno o ambos miembros de la pareja.

Y otros como: desacuerdos en diferentes áreas (educación de los hijos, economía y tareas domésticas, etc.), insatisfacción sexual, celos, infidelidad, problemas en las relaciones con la familia del/la otro/a, problemas psicológicos y/o personales en uno o ambos miembros, etc.

Convivencia

Cambios en la pareja, ya sea la llegada de un hijo, como cambios en la rutina diaria, entre otros.

Miedos de algunos de los miembros de la pareja estar solos, miedos al abandono, etc.

Cada pareja es distinta en su estructura, filosofía de vida, educación, formación, historia personal y de la pareja, situación actual, estilos de personalidad de cada miembro, entre otros aspectos.

La Terapia de Pareja que ofrezco se basa en el modelo cognitivo-conductual desde un enfoque integral teniendo en cuenta aspectos de la historia de vida, donde como psicóloga actuó siendo objetiva e imparcial, preocupándome por igual por ambos miembros, motivando, en los casos en que ambos lo deseen, a mejorar y a construir la relación de pareja.

Todas las personas tienen sus propios esquemas y creencias sobre el amor. Estas expectativas e ideas preconcebidas no tienen por qué ser las mismas con las que las personas comienzan una relación, por lo que si no poseen habilidades de comunicación y negociación para establecer un marco de referencia común, la percepción de la relación se deteriorará con la consiguiente posibilidad de poner fin a la misma. Es aquí donde puedo ayudar a ambas personas a adquirir habilidades y herramientas que les ayuden a solucionar sus problemas de pareja. O por el contrario, en otros casos, evaluar la conveniencia de romper la relación, ayudando a la pareja en ese duro proceso.