Bethel Escuela de Modelos presenta a su nueva profesora en Rocha, Mikaela Delgado

Entrevista realizada por Alvaro Padin (Bethel Spa)

Fotos: Richard Sosa (NetUruguay)

¿Me cuentas un poco de vos?

Me llamo Mikaela Delgado, soy del signo virgo y vivo en Maldonado.

Estoy cursando mi ultimo año en el liceo, elegí la orientación de medicina ya que quiero seguir estudiando partera.

¿Cómo te describes?

Me describo una persona demasiado sincera, con bastantes cambios de humor, inteligente, amable, leal y responsable. Siempre trato de terminar todo lo que empiezo, no me gusta el desorden.

Soy muy directa si algo no me gusta o me molesto lo digo, en buenas palabras pero lo hago saber.

Valoro muchísimo a mis pocas amistades, ni hablar de la familia siempre estoy abierta y dispuesta que la gente entre a mi vida.

Eres alumna egresada de la Escuela de Modelos Bethel Maldonado ¿Cómo llegaste?

Gracias a unos familiares que siempre me dijieron que empiece modelaje, me recomendaron la escuela de Bethel pero en ese momento no habia llegado a Maldonado y no podía viajar a Montevideo, un día me llegó un mensaje de la escuela diciendo que habían abierto en Maldonado, ni lo pensé y le pedí a mi madre para inscribirme enseguida.

Mikaela, ¿con qué te encontraste al ingresar a la Escuela?

Al ingresar a la escuela me sentí muy nerviosa al no conocer a nadie y ser algo completamente nuevo para mi, llegué y estaban las chicas con la profesora (Yenifer Estévez Cabrera), nos sentamos y cada una se presentó para conocernos mejor, me adapté enseguida e hice lindas amistades que hasta ahora seguimos en contacto y en cada oportunidad nos volvemos a cruzar.

¿Qué proyección tienes dentro de 1 año, en este mundo de la Moda?

Ahora no podria decir con exactitud lo que seria de mi en un año, lo único que puedo decir es que voy a seguir en esto, tratando de aprender más y llevándome lindas experiencias, esperar que lleguen nuevas oportunidades y aprovechar cada una de ellas.

Seguirás formando parte de La Escuela de Modelos Bethel en este año, ¿cuéntanos desde que punto?

Tengo el placer de seguir en esta gran escuela que me ha enseñado muchas cosas, este año estaré como profesora de pasarela en Rocha, tratando de enseñar todo lo aprendido y mis experiencias a las demás chicas, que quieren seguir por este mismo camino.

Mikaela, si en un futuro, se plantea la posibilidad de viajar al exterior, y al llegar en representación del País; de que forma describirías a Uruguay?

Describiría a mi país como un lugar pequeño pero que tiene mucho, donde tenemos un litoral privilegiado, donde se extienden kilómetros de hermosas playas, podes encontrar playas más tranquilas para disfrutar en familia y más bravas para los que les guste el surf, lugares históricos y para poder estar al aire libre sin preocupaciones, ya que la seguridad es algo bueno que tenemos.

Y si ganaras un Gran Titulo Internacional, ¿de qué forma lo gratificarías?

Lo gratificaría ayudando a los que no tienen voz, los animales. Luchar día a día por todos aquellos animales que sufren el comportamiento inhumano y el cual no tienen alguna sanción por ello, buscarles un hogar al que le den amor y lealtad.