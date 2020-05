Manuela Rodríguez Camejo: «FS Modelos me ayudó a tener una alimentación saludable, hacer deporte y a tener una mejor postura»

Manuela Rodríguez Camejo tiene tan sólo 12 años, y junto a su mamá Fabiana, nos contó su experiencia al realizar el curso en FS Modelos, y los beneficios que tuvo para sí misma al transitar por este camino.

Es de destacar que las niñas tienen que estar siempre bajo la autorización de sus padres, que pueden comprobar por ellos mismos los avances que tienen en diferentes aspectos que proporciona el curso. Por esa razón nos pusimos en contacto con Fabiana (su mamá), para poder conocer esta linda historia de Manuela.

¿Cuéntame qué te motivó realizar el curso de modelaje en FS Modelos?

Desde muy pequeña me gustaba modelar, participé en desfiles en la ciudad donde vivo con tan solo 7 años, y al año siguiente lo pude hacer nuevamente. Así fue que descubrí que la pasarela me apasionaba y decidí comenzar mis primeros pasos con FS MODELOS para aprender todo de este mundo de la moda, allí me recibió Fernanda Sosa, con su encanto por enseñar, con su cariño, su profesionalismo, donde logré aprender mucho y estoy muy feliz de ser parte de FS Modelos.

Comencé en Montevideo con Fernanda, soy del interior, vivo en San Ramón, departamento de Canelones, y en el año 2018 y 2019 FS MODELOS logra venir a San Ramón para que nuevas chicas tuvieran posibilidad de ser parte de la escuela, gracias a esto muchas de nosotras que deseábamos hacer modelaje lo logramos.

Así fue que participé de varios desfiles, mi primer desfile profesional fue en Montevideo con 10 años en Kibón Avanza, y así fueron sucesivamente los años siguientes.

Muy agradecida a Fernanda Sosa por esta posibilidad de hacer este camino por la pasarela de la mano de la mejor escuela, donde te hacen sentir más que cómoda, cuidada, mimada y acompañad.

¿En qué te ha beneficiado asistir a las clases? ¿cambió en algo tu vida?

Me ha beneficiado en muchas cosas entre ellas relacionarme con varias personas, era un poco tímida y gracias a esto he logrado desenvolverme fácilmente en diferentes aspectos. A ser más independiente, a llevar a cabo un alimentación saludable, hacer deporte y a corregir posturas entre otras.

¿Qué te gusta más: hacer fotos o desfilar en pasarela? ¿por qué?

Me gustan mucho ambas cosas, amo posar y hacer fotografías, pero la pasarela es todo lo que una modelo desea. Caminar por ella y mostrar lo que amo hacer.

¿Cuál es tu sueño profesional? ¿qué estudios piensas realizar de aquí en más?

Mi sueño profesional es poder terminar mis estudios, en estos momentos puedo decir que me gustaría hacer una carrera en medicina. Es una carrera larga pero sería un sueño lograrlo, y por supuesto siempre seguiré en el mundo de la pasarela. ¡ES ALGO QUE AMO HACER!

¿Cuáles son los valores que rescatas más importantes para elegir tus amistades?

Tengo muchos amigos por suerte, muchos de ellos los conozco desde pequeña y otros los he conocido en el camino, pero siempre pensé que los mejores amigos deben ser esos seres, sencillos, humildes, que te acompañan en los momentos lindos y en los más difíciles.

Considero que el compañerismo, el ser honesto, son los valores que hacen de un ser humano una gran persona, eso es lo que busco a la hora de hacer amigos.

¿Qué importancia tiene tu familia en todo este proceso de aprendizaje?

Mi familia es mi gran pilar, ellos siempre están a mi lado para apoyarme en todo. Siempre me trasmiten que debo luchar por mis sueños, que se debe de trabajar duro para lograr las metas y objetivos que uno desea; siempre me han acompañado y amo que lo hagan.

Son sin duda los que siempre están a mi lado sin importar donde tenga que ir, ellos son incondicionales, y en donde nada seria lo mismo.