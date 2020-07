Citi anuncia resultados del segundo trimestre de 2020

Citigroup anunciará sus resultados del segundo trimestre de 2020 a través de un comunicado de prensa a aprox. 8:00 AM (ET) el martes 14 de julio de 2020. A las 10:00 AM (ET), los resultados serán comentados en una transmisión web y teleconferencia en vivo.

El comunicado de prensa, la transmisión web y los materiales de presentación estarán disponibles en www.citigroup.com/citi/investor. La reproducción y transcripción de la transmisión web estarán disponibles poco tiempo después del evento en vivo.