Luana Sabidussi: «admiro mucho a Fernanda Sosa, por traer esta oportunidad hermosa a Uruguay para volvernos internacionales»

¿Qué ha significado para ti realizar el curso de modelo profesional en FS Modelos?

Para mí, realizar el curso de modelo me ayudó a abrir muchísimo más mi mente a este gran mundo que nos rodea, a crecer y madurar de muchas formas que no creí que lo haría, como también a encaminarme un poquito más cada día a mi futuro y a estar cada vez más cerca de lo que quiero para mi vida. Significa una total gratitud y satisfacción el haberlo hecho.

¿Por qué confiaste en FS Modelos para realizar el curso?

Primero que nada, porque ya conocía a Fernanda, la dueña de la agencia, desde antes, y también por una amiga que hizo el mismo curso. Secundariamente, comencé a informarme más y conocer la escuela, y me di cuenta que Fernanda es una profesional la cual admiro muchísimo como persona y modelo. Confío plenamente en ella y las grandes oportunidades que nos está ofreciendo a las 10 concursantes, y a todo aquel que quiera ser parte de la agencia

¿Cuáles fueron los momentos más divertidos del mismo?

Las fotos. Me gusta mucho hacer sesiones de fotos, las ideas y temáticas que hemos tenido, como la de Navidad, fueron geniales, divertidas, me ayudó a conocer a las chicas y también aprender mucho de ellas y de mi misma.

¿Cómo haces para mantenerte en forma? Cuéntanos tus tips

Soy bailarina, hago danza desde que tengo 2 años y pretendo seguir haciéndolo para el resto de mi vida, vivir de eso. Sigo una dieta de bailarín, no soy tan estricta con eso aún, pero mi alimentación es bastante sana, el ejercicio diario es fundamental, de la mano con la alimentación y el descansar las horas necesarias. Un tip fundamental: tomar MUCHA agua. Yo hace casi dos años que dejé las gaseosas y fue una de las mejores decisiones que tomé

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

Como dije, desde chica hago danza, y también actuación. Mi mayor sueño profesional es poder vivir de mi lado artístico al 100%, en otro país y poder experimentar ese mundo, trabajando en cines y teatros y tratando de ayudar a las personas como yo que tienen sueños en grande, a poder cumplirlos y no quedarse con las ganas. Por eso admiro mucho a Fernanda, por traer esta oportunidad hermosa a Uruguay para volvernos internacionales y conocer el verdadero mundo, que como sabemos nuestro país no cuenta con mucha salida en esta índole. Así como también me ayudó a darme cuenta de lo cuan importante es el mundo del modelaje, que si bien antes no era de mi mayor interés, hoy sé que es necesario para mi, y que también me gustó mucho.

¿Cuáles son los valores que piensas debe tener una modelo para lograr el éxito?

Humildad, esfuerzo, dedicación, responsabilidad, entusiasmo, determinación, entre otras. Lograr el éxito es difícil, más aún si quiero vivir de esto y en otro país, el éxito y la suerte no caen del cielo a nosotros mismos, tenemos que salir a buscarlo. Me parece que esos valores de no dejarse caer y rendirse, son muy importantes para quien sabe lo que cuesta lograr sus objetivos en un mundo tan competitivo como lo es la moda y el arte. Pero no es imposible, por eso daré lo mejor de mi y entregaré mi 100% para que este sueño se vuelva realidad, y no me defraudaré