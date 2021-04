Demi Pérez: «En FS Modelos cada clase tiene su magia»

¿Qué ha significado para ti realizar el curso de modelo profesional en FS Modelos?

Para mí realizar el curso en FS Modelos ha sido un gran desafío sin duda alguna, un cambio personal muy grande, ya que me ha sacado de mi zona de confort por así decirlo. Me ha ayudado a superar varios miedos e inseguridades que yo misma había creado en mí, viendo a otras personas, dejé de compararme y estoy aprendiendo de apoco a ir aceptándome como soy, ya sea mi cuerpo, como mi personalidad.

¿Por qué confiaste en FS Modelos para realizar el curso?

Cuando decidí que quería hacer un curso de modelaje trate de buscar muy bien, agencias que se vieran comprometidas y serías con el trabajo, para que a futuro tenga una recompensa todo lo trabajado y aprendido. Luego de buscar, me apareció una publicación de ellos dónde se iniciarían las inscripciones, me llamo la atención y me comunique con Fernanda Sosa, les realicé algunas preguntas y su profesionalismo me gusto mucho, ya que se ve que maneja una agencia con mucho compromiso y dedicación por lo que hacen y sus modelos.

¿Cuáles fueron los momentos más divertidos del mismo?

Creo que no hubo momento más divertido que otro, ya que cada clase tenía su magia, la cual era acompañada muy bien por la presencia de la profesora Nicole Martínez, ella se encargaba de transmitir buena onda y el saber valorar que si estás ahí, tenías que disfrutar cada momento y sin duda alguna que la energía que se iba generando con las demás compañeras también ayudaba mucho, el ambiente que había daba ganas de querer ir siempre y no perderte ninguna clase. Y de por sí cada experiencia nueva que teníamos, era única y divertida.

¿Cómo haces para mantenerte en forma? Cuéntanos tus tips

Para mantenerme en forma aprendí que es fundamental el compromiso y la constancia, trato de aplicar consejos que se nos han dado en el curso, en cuanto al balance de la alimentación, no es que haga una dieta estricta ni mucho menos, pero trato de cuidar la cantidad de grasas que como en el día, evito siempre que puedo los refrescos. En cuanto a la realización de ejercicio actualmente voy al gimnasio 5 días de la semana, también algo que me pareció esencial fue hablar con un profesional y así adaptar una rutina de ejercicio correspondiente a mi estado físico, para que no me traiga lesiones.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

Mi mayor sueño profesional, es poder lograr gracias a mi trabajo y dedicación, grande cosas en el mundo del modelaje, es decir que en un futuro tenga muchas propuestas laborales que me ayuden a crecer y poder ser un poco mejor cada día. Por fuera de eso me gustaría seguir estudiando y poder seguir una carrera de administración de empresas y por supuesto que aplicar todo lo que aprenda y lograr cosas en ese ámbito también.

¿Cuáles son los valores que piensas debe tener una modelo para lograr el éxito?

Los valores que debe tener una modelo para tener éxito según mi perspectiva, principalmente es muy importante el tener presente de donde salimos y quienes somos. Antes de llegar a lo que se nos presente en un futuro, no perder la humildad y tener los pies en la tierra siempre, saber valorar cada paso y también quienes son los que nos han acompañado durante el trayecto, que sin duda es muy importante para lograr lo que uno se propone.