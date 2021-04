¡MoWeek Invierno ’21 ya es un éxito!

El evento de moda y diseño más importante de Uruguay lleva adelante una nueva edición que culminará este viernes 30 de abril, sábado 1 y domingo 2 de mayo con la tan esperada reapertura del marketplace.

¡Son días de celebración para MoWeek! Después de una edición de Previa MoWeek súper exitosa, en la que las marcas presentaron un adelanto de sus colecciones de otoño-invierno, el marketplace se rearma sumando grifas, productos y contenidos para que los clientes tengan una experiencia totalmente renovada en el fin de semana del 30 de abril, 1 y 2 de mayo. Durante estos días, el evento se extenderá a las tiendas físicas y online de las marcas participantes, por lo que el cliente podrá adquirir las piezas de diseño con el clásico descuento de 25% utilizando las tarjetas de crédito de Itaú, tanto en el marketplace de MoWeek como en las tiendas físicas y online de las marcas. También se podrán canjear las millas del Programa Volar de Itaú, únicamente en el marketplace de MoWeek.

Asimismo, a través del Instagram @mo_week, se podrá disfrutar de contenido especial creado para orientar la compra de la comunidad virtual según las tendencias de esta temporada y los elegidos de referentes locales.

¡Los días de moda no terminan!

Esta edición, los fashion films vuelven a ser clave, ya que reaparecieron en la escena de moda como la alternativa digital del clásico desfile presencial. Las firmas Don Baez, Agnes L., Actitud Sur y Sierra Mora presentarán breves historias en las que logran transmitir el espíritu de sus colecciones en minutos. Las presentaciones se podrán ver el 28 y 29 de abril, a través del Instagram y la web de MoWeek.

La gran apuesta: CasaMoWeek y MoweekTV

Este 2021 MoWeek apostó a innovar y potenciar a las marcas de diseño, creando un espacio para proyectar su futuro. Así fue que, durante cuatro días, uno de los salones del Hotel Cottage se transformó por completo con los muebles vintage de Atemporal, las alfombras persa de Marhaba, las magníficas obras de Hungry Art y las plantas de Vivero Musacco. Estos elementos dieron vida a sets de película, en los que se exhibieron los ítems claves de las marcas de diseño, creando looks especialmente pensados para sumar una historia a cada espacio. CasaMoweek fue recorrida por la prensa y referentes de moda, que accedieron al espacio mediante agenda previa y contaron con todas las medidas sanitarias necesarias para recorrerlo. El público seguidor de la moda local pudo ingresar al lugar en forma virtual, con cada uno de los eventos compartidos. ¨Fue un fin de semana muy emocionante. Aunque este encuentro virtual tuvo presencialidad reducida por el contexto, lo más importante fue llegar a la casa de quienes nos siguen y nos acompañan, para unir fuerzas, contarles que seguimos adelante apoyando a la industria local y que vamos a dar todo para seguir profesionalizando el área. Ojalá en octubre -en la próxima MoWeek- podamos reencontrarnos todos¨, remarca la directora del evento, Sofía Inciarte.

En uno de los rincones de CasaMoWeek funcionó MoWeekTV: un set de filmación desde el que se amplificaron en vivo los contenidos de moda mediante el Instagram y la web de MoWeek. Workshops de teñido, charlas con diseñadores, presentaciones de expertos y tips de estilismo, formaron parte de la variada agenda.

En este link encuentran fotos en alta calidad de CasaMoWeek tomadas por la fotógrafa Flor Crosta y aquí pueden revivir los contenidos de MoWeekTV.

#CompromisoMoWeek

El compromiso asumido por MoWeek de apoyar, difundir y concientizar sobre las marcas y acciones de moda sustentable que se llevan adelante en el país continúa firme. En el marco de CasaMoWeek, se presentó la campaña Revalorización de las prendas, que se lleva adelante junto a Abito, Recicla y Resur. El principal objetivo de esta unión es juntar ropa en desuso, con el fin de reutilizarla, repararla, darle una nueva vida o reciclar por completo al utilizar las fibras para crear cosas nuevas. Así es que el 29, 30 de abril y 2 de mayo de 14 a 20 horas se recolectarán prendas en estos puntos de Montevideo:

● Recicla Pocitos (venta y recepción): Francisco Aguilar 847 esquina Scoseria ● Rotunda Carrasco (únicamente recepción): Av. Alfredo Arocena 1680 – Arocena Shopping Mall.

● Caro Criado Punta Carretas (únicamente recepción): Solano Garcia 2487 ● Resur Punta del Este (únicamente recepción): Complejo Boxgarden, local 116. Av Artigas Fte terminal de bus.

Lo que no se usa en el placard, tiene mucho valor ¡Es momento de hacerlo circular!

Sofía Inciarte – Directora de MoWeek

NetUruguay tuvo la oportunidad de conversar con Sofía Inciarte, la responsable de todo este paso tan importante que ha dado MoWeek en un tiempo de pandemia, y nos comentó que «para MoWeek siempre es muy importante darle a las marcas un lugar en donde puedan comercializar sus prendas, y brindar contenidos de moda, y es en ese sentido que decidimos apostar siempre a los contenidos, y si bien uno de nuestros objetivos es continuar creciendo en la plataforma de venta que le dimos a las marcas, también crecer y evolucionar en los contenidos, como por ejemplo editoriales de moda, después lo que viene a ser Casa MoWeek, que es un punto de encuentro, que si bien es virtual, también es presencial para algunos pocos (y esperemos que mañana sean muchos), pero es una propuesta diferente que invita a elevar y ponderar a los diseñadores nacionales en un lugar exclusivo. Es una exhibición que también convive con una programación en vivo muy interesante. Para lograrlo nos exige ser muy creativos, más que nada ahora que es virtual, y tenemos para ello Casa MoWeek, el set de programación con los contenidos de moda, y también vamos a contar con algunos films, mostrando y dando a conocer las prendas, desde el lado más audiovisual, que también genera un impacto«.

Para agendar

● 30 de abril, 1 y 2 de mayo se celebra MoWeek tanto en el marketplace del evento como en las tiendas físicas y online de las marcas participantes. ● 28 de abril, 19.00 horas, se presenta Don Baez Film en el Instagram y web de MoWeek. En pocos minutos, se muestra el recorrido del equipo por el interior del país, siguiendo la ruta de la lana y conociendo su proceso de manufactura hasta llegar a las prendas de Don Baez.

● 29 de abril, 21.30 horas, Agnes L., Actitud Sur y Sierramora presentan Un desfile de película en el Instagram y web de MoWeek. En el fashion film se

pueden ver las prendas de estas tres marcas que vienen haciendo un camino importante en el trabajo del cuero y la pedrería nacional.

¡Hay más de 80 marcas participantes! –

Actitud Sur | Agnes Lenoble | Aitana | Amadea | Amarté | Amén | Ana Livni | Ana Livni | Anne Chausure | Anthea | Babila | Be Ganesha | Beme | By Florencia | Capri | Caro Criado | Daches | Damen | De lo Alto | Don Baez | Erre Art Studio | Florencia Ferrero | Jardana | Jibona | Josefa | Josephine | Kérastase y Hair Style | LAM Arte Textil | La Lupita | La Pasionaria | Lanka | Laura Rath | Lelé | Luisa Lane | Madison | Magnolia | Mandinga | Manos del Uruguay | Margara Shaw | Margo Baridon | Marí Madá | Mariela Dauber | Marimba by Venska | Maura | Muss Leathers | Mutma | No Se Lo Digas | Optica Estela Jinchuk | Optica Nova | Orquídea | Pacta | Panthai | Pastiche | Pecarí | Petra | Petrichor | Petunia | Poblana | Purclassique | Puro Punto | Romero | Rosa Rosa | Rotunda | Rubia Mala | Rupia | Sálvora | Saura | Savia | Selva Juana | Serena | Shill Bidder | Sierramora | Sosi | Srta. Peel | Stankauskas | The Chemist Look | Trendy Cueros | Valentina Karnoubi | Vanina Gentile | VDamiani | Venet | Vernal Club | Zarvich