La Escuela EMA Models a cargo de Leticia Fernández Feijoo tuvo su clase de exteriores que se realizó por la zona de Punta Carretas, con la participación del fotógrafo y director de nuestro Portal, Richard Sosa, y en donde las chicas pudieron implementar las diferentes técnicas aprendidas durante el curso del presente año.

Tuvimos la oportunidad de conversar con cada una de las chicas, y les entregamos las respuestas más interesantes de cada una:

SOL MARTI

Sol Martí nos contó que «ser parte de EMA Models es una oportunidad única. Para empezar por las clases que se dan en la escuela, que son sumamente enriquecedoras tanto las teóricas como las prácticas, en cada una de ellas nos llevamos nuevos aprendizajes. Por otro lado, participar del grupo avanzado nos da la oportunidad de tener experiencias como profesionales del modelaje, ya sean fotografías, videos, desfiles y prácticas útiles que tenemos que saber ante cualquier situación. Estoy muy contenta de formar parte».

«En lo personal me encanta hacer fotos, es una actividad que disfruto mucho, ya que me siento yo misma en esos momentos. Además los consejos de Richard durante la sesión son clave. Para elegir uno de los atuendos le pedí ayuda a mi novio, le dije necesito ropa y no tengo, la típica. Entonces me dice bueno ponete algo mío. Así que arme un outfit en relación con su campera de jean oversize. Para el otro atuendo busqué referencias, soy muy fan de cómo se viste Papry, una actriz argentina, que con prendas básicas arma un look increíble».

VICTORIA BRUCE

Victoria Bruce nos dijo que «no solamente he adquirido muchos e importantes conocimientos en el área del modelaje, sino que me ha ayudado a fortalecer tanto mi autoestima como la confianza que tengo en mi misma y en el proceso. Es una de las experiencias más lindas, te hace ver el modelaje como algo versátil, dinámico, espontáneo, donde podes ser vos y divertido, dejando de lado los estereotipos y creencias que uno tiene al respecto de este rubro. La verdad totalmente agradecida y feliz de estar haciendo lo que amo».

«La sesión fotográfica estuvo genial! me sentí súper cómoda y me entretuve un montón. Los atuendos los elegí, uno más básico como es el blanco y negro, y otro un poco más variado con una camisa a rayas y un jean azul. No son atuendos ni muy de verano ni muy de invierno, más bien como para utilizar quizá en primavera u otoño».

ORNELLA GIRBAU

Ornella Girbau opinó que EMA Models «me ayudó a tener confianza en mí misma y más que nada en la actitud que tengo en diferentes ámbitos de mi vida y no solo respecto al modelaje, también conocí personas hermosas, que van haciendo que este sea un año lleno de nuevas experiencias».

«A pesar del clima, eso no afectó en que nos pudiéramos divertir y poder demostrar nuestro potencial frente a cámara, además Richard es un genio! En mis atuendos me basé un poco en Hailey Bieber y en Kendall Jenner, aunque al final simplemente le di mi toque a cada atuendo».

YAMILA HERNANDEZ

Yamila Hernández nos indicó que «en el curso avanzado de EMA aprendemos sobre Makeup, actuación, modelaje, actitud y muchas cosas más. Lo más lindo para mí es el grupo que se formó, siempre nos estamos apoyando».

«La sesión estuvo genial, la pasamos muy bien. Fue una jornada muy linda a pesar de que el clima no fue el mejor. En mis looks decidí ir por un total black y añadí algo de color, con un estilo urban y un Makeup que acompañe estos looks».

EVELYN MARTINEZ

Evelyn Martínez fue una de las más extensas al referirse al curso, y nos dijo que «ser integrante del grupo avanzado de EMA Models me ha beneficiado en la parte humana, con esto me refiero a ver la sensibilidad que existe en los temas que explotamos en profundidad este año, como lo pueden ser la cosmética, el vestuario y estilismo, la alimentación y sobre todo, la autoestima y seguridad».

Algo maravilloso que logras estudiando modelaje es el “networking”, en cada instancia de práctica es una tremenda oportunidad para crear vínculos y seguir expandiéndote en tus sueños u objetivos dentro del modelaje por los cuales hayas decidido comenzar el curso.

Personalmente, el curso inicial me brindó herramientas y me mostró que existen diferentes áreas en el mundo de la moda, en mi caso, el mundo del beauty y makeup, tanto así que gracias a la escuela, ahora soy maquilladora profesional.

Este año, a diferencia del pasado, formar parte del avanzado me permitió aplicar todas las herramientas ya obtenidas en el 2020 (que fue cuando cursé el inicial), y de la mano de profesionales en diferentes áreas del modelaje, explotar y llevar al límite y al mundo real la creatividad tras estilismos y el por qué son importantes.

También me alegro de poder re-conectar con compañeras y amigas porque EMA Models se encarga de crear un ambiente acogedor, familiar, donde podes expresar ya sean inseguridades o sueños y siempre va a haber alguna compañera que te aconseje o te ayude. Siento que es muy importante lograr buenos ambientes en este mundo del modelaje especialmente.

En cuanto a las fotos realizadas contó que: «casi me pierdo de la sesión de fotos debido a un proyecto audiovisual de mi facultad (Facultad de Información y Comunicación) en la que actualmente soy productora de un programa que se va a emitir en 2023 y justo tenía una entrevista importante. Tuve la suerte de que los horarios no se chocaron y pude lograr prevenir algunas cosas del clima, etc, para poder hacer las dos cosas, la sesión de fotos y la entrevista. Si no hubiera asistido a la sesión de fotos me estaría arrepintiendo totalmente porque fue increíble».

Para la sesión de fotos en exteriores me basé en la moda del ‘Street Style’ estadounidense, muy modelo que va a casting de “Victoria’s Secret” y también me inspire en la moda de los aeropuertos de los ídolos coreanos. Mis referencias para esta sesión de fotos fueron las modelos Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber y Kim Jennie, observando sus maneras de vestir pude lograr descontracturar outfits de manera divertida, por ejemplo, agregando accesorios como lo serían carteras y lentes de sol, o colocando calzados que no pensarías que podrían ir con un vestido por ejemplo.

Tuve el apoyo de la marca “Artemisa” que me brindó las prendas para poder lucirlas en la sesión de fotos, y a Gaby (dueña de la marca) que me ayudo a elegir las mejores opciones. Con Gaby armamos un moodboard donde aparte de fotos inspiracionales, agregamos canciones de artistas como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Selena Gómez y Taylor Swift, así que fue un proceso híperdivertido.

Y ya en la sesión de fotos, fue lo máximo, literal no tengo palabras para describirlo, fue cómodo y alegre.

JOSEFINA UMPIERREZ

Josefina Umpiérrez por su parte nos manifestó que «algo destacable del curso es que estamos en constante aprendizaje, tanto de modo teórico como práctico, y en ambos tenemos la oportunidad de aprender de diferentes profesionales. En lo personal, EMA Models fue esa pieza clave en mi vida que necesitaba, aparte de prepararme profesionalmente me ayudaron en el proceso de reencontrarme conmigo misma, me ayudaron con mi autoestima y mi actitud. Una enseñanza que me quedó muy presente y quiero compartirla es que todo comienza cuando confiamos en nosotros mismos, en lo que somos y en lo que podemos dar!»

«Fue una instancia disfrutable al realizar las fotos, en la cual me sentí cómoda y me fue fácil trasmitir lo que buscaba. Dos outfits totalmente diferentes, el primero quise que fuera semi formal, para que mostrara mi lado profesional, como mujer empoderada y fuerte. Para el otro escogí algo más casual, la idea fue transmitir mi lado más coqueto y sexy. Quisiera expresar por último que me siento una persona muy afortunada al poder hacer lo que amo…»

LUANA LAPORTA

Luana Laporta, con quien ya hemos tenido el placer de realizar algunos trabajos con ella anteriormente, nos indicó que «si bien en el primer año de EMA Models, te nutrís de una base muy fuerte en cuanto a técnicas, aprendizajes teóricos y crecimiento de todo tipo, en el año avanzado, todos estos conocimientos se llevan a cabo de una forma mucho más profunda, exigente y dinámica, lo que es clave para el desarrollo personal y profesional».

«En cuanto a la sesión fotográfica la experiencia fue excelente, me sentí cómoda en todo momento, es importante que en estas instancias te diviertas y saques lo mejor de vos».