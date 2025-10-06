La marca francesa de moda para toda la familia volverá a apostar por el país e invertirá US$ 3 millones.

KIABI abrirá su segunda tienda en Uruguay en Tres Cruces Shopping

En pleno proceso de crecimiento en el país, la marca francesa de indumentaria KIABI anunció la apertura de su segunda tienda en Uruguay, que estará ubicada en Tres Cruces Shopping y cuya inauguración está prevista para mediados del 2026.

Kiabi desembarcó en Uruguay en 2023 con la apertura de su primera tienda en Latinoamérica, ubicada en el complejo Car One Center. Ahora, reafirmando su apuesta por el país, la marca realizará una inversión de US$ 3 millones en el desarrollo de un nuevo local de 1.300 m² en Tres Cruces, que dará lugar a 40 puestos de trabajo directos.

“Estamos muy orgullosos de abrir nuestra segunda tienda en Uruguay, esta vez en Tres Cruces, un punto de encuentro clave para las familias del país. Con esta apertura reafirmamos nuestro compromiso de acercar una moda accesible, inclusiva y sostenible a más personas”, dijo Elisa Tabárez, Brand Manager de KIABI Uruguay.

En su nueva sucursal, KIABI ofrecerá colecciones para bebés, mujeres y hombres, con talles que van desde XXS hasta 7XXL, realizadas en su mayoría con materiales sustentables u orgánicos.

Fundada en 1978 bajo el concepto de que la moda puede ser accesible, inclusiva y sostenible, la marca cuenta con más de 600 tiendas en 33 países.