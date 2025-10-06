Luego del éxito de sus tiendas ubicadas en Car One Center y Punta Carretas Shopping y continuando con los planes de expansión que la marca tiene en Uruguay, Decathlon, la tienda deportiva más grande del mundo, anunció la apertura de su tercera tienda en el país, esta vez en Tres Cruces Shopping, en el marco de la ampliación del centro comercial.

La nueva sucursal demandará una inversión de US$ 3,5 millones y ocupará un espacio de 1.500 metros cuadrados. Además, generará 50 nuevos puestos de trabajo.

“Nos entusiasma anunciar esta apertura y poder seguir acercando el deporte a la mayor cantidad de personas posible, que es el objetivo principal de Decathlon. Estamos seguros de que al igual que las dos primeras tiendas, Decathlon Tres Cruces va a ser un éxito, y siendo un punto tan icónico de la ciudad, nos va a permitir también llegar al público del interior que visita la capital. Si bien ya llegamos con nuestro e-commerce, vamos a poder ofrecerles la experiencia de compra en la tienda física, en el retail de deportes más grande del mundo”, expresó Magela Méndez, Gerente Comercial de Decathlon.

En cuanto a los productos, al igual que en los demás locales se prevé una oferta para 65 categorías de deportes y todos los niveles de práctica deportiva, tanto para principiantes, como intermedio y expertos. Se destacan las marcas Quechua, Domyos, Tribord, Kiprun, Kipsta, Btwin, entre otras, con una excelente relación precio y calidad técnica.

La inauguración está prevista para el último trimestre de 2026 y contará con un formato innovador y nueva estética de la marca, recientemente lanzada a nivel mundial. A su vez y en línea con el propósito y los valores fundamentales de Decathlon, esta apertura ofrecerá una experiencia cliente basada en la innovación digital, la sostenibilidad, atención experta y toda la oferta de productos que caracteriza a la marca.

Decathlon nació en 1976 en la ciudad francesa de Englos. Desde el comienzo tuvo el objetivo de ser una marca útil para las personas y el planeta, con la misión de hacer accesibles de manera sostenible los múltiples beneficios de practicar deportes.