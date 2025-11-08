La cuenta regresiva ya comenzó. Se encuentran abiertos los últimos días de inscripción para participar en la 11.ª edición de Miss NetUruguay 2025, uno de los certámenes de belleza y proyección de talentos más reconocidos del país.

El evento tendrá lugar el próximo 29 de noviembre a las 18 horas, en el exclusivo espacio Cava del Barón, donde las participantes desfilarán con elegantes atuendos de la firma Punto Red, destacando diseño nacional y estilo contemporáneo.

Miss NetUruguay se ha consolidado a lo largo de sus ediciones como una plataforma que impulsa a jóvenes modelos y aspirantes a la moda, ofreciéndoles visibilidad, preparación y la posibilidad de acceder a futuras oportunidades dentro del medio.

Las jóvenes interesadas en formar parte de esta experiencia todavía están a tiempo. Inscripciones abiertas al 096 116 340.

No dejes pasar la oportunidad de ser protagonista de una noche única, en un evento que celebra la belleza, el talento y el empoderamiento femenino.