Montevideo, octubre de 2025. Con el cambio de estación, Arredo presenta su nueva colección Primavera-Verano, pensada para los Hogaristas, aquellas personas apasionadas del arte de crear y disfrutar el hogar. Bajo el concepto “Hacé florecer tu hogar”, la marca invita a las personas a transformar los espacios y prepararlos para los días más cálidos con productos que combinan funcionalidad, diseño y bienestar.



Esta temporada se define por los colores frescos, texturas livianas y materiales innovadores, pensados para acompañar la vida cotidiana de quienes buscan que su hogar refleje su personalidad.



Tres universos, múltiples estilos

La inspiración de la Colección surge de tres universos que conviven en armonía y se adaptan a distintos gustos y necesidades.

• Naturaleza viva: estampas botánicas, materiales sustentables y dos de los colores del año: Transformative Teal, entre azul y verde, que remite a paisajes acuáticos y forestales, y Mocha Mousse, un marrón terroso y cálido.

• Climas serenos: tonos suaves y neutros como el greige, fusión entre gris y beige, y tonos pastel, con guiños a los universos rococó y coquette, que invitan a crear ambientes de calma y armonía.

• Estilo lúdico y juvenil: colores vibrantes y tendencias como el Cherry para quienes buscan alegría y energía en sus espacios.





Novedades por categoría



Cama: nuevas materialidades

Entre las principales innovaciones en cubrecamas se destacan telas como el puro algodón, un diseño con tecnología cooling – que genera efecto frío al tacto, ideal para las siestas y noches calurosas de verano – y gasa, y texturas rústicas como el waffle y la colcha. Además, nuevos diseños con tecnología heat press (con calor), repujados bordados y acabados pre-washed, que brindan suavidad al tacto.

Vuelven telas como el cáñamo y el bambú en sábanas y fundas para acolchado, fibras 100% naturales que forman parte de la línea de productos sustentables, junto con una composición de sábanas hechas a base de botellas plásticas recicladas. También hay alfombras creadas a partir de botellas recicladas.



También se incorpora la cápsula Night en sábanas, con tonos oscuros y diseños sutiles.

Para las infancias se renueva la Colección inspirada en los personajes de Disney, con diseños de Mickey, Minnie, Stitch, Princesas y más, junto a la línea de sábanas Glow in the dark, con estampas que brillan en la oscuridad.



Infantil y bebés: el universo se expande

La nueva Colección para bebés y kids presenta dos mundos de estampas: “Campo” con diseños de animales de granja, e “Isla”, con colores vibrantes y diseños inspirados en la playa y el mar.

Ambas líneas incluyen productos para la cama, el baño y la decoración: sábanas, cubrecamas, alfombras, almohadones con forma, sets de baño, batas y juegos de toallas. En mobiliario se incorporan sillitas con mesa baja para los más chicos.

Para bebés, la propuesta incorpora importantes novedades: cambiadores impermeables, sets de babero, portachupetes y babitas de tela de algodón y bambú, muñecos de peluche con manta, sonajeros y muñecos de apego. Además, una línea de silicona en tonos pastel, pensada para las primeras comidas. Incluye babero, individual, plato, tenedor, cuchara y vaso, y también mordillo.

Para el baño de las adolescentes y los no tanto, se destacan las cortinas, ganchos de cortina y alfombras de las líneas Cherry y Coquette, junto con modelos de alfombras con margaritas y accesorios de baño desarrollados con vidrio reciclado.



Cocina y Bazar: se amplían las categorías

La línea de cocina suma servilletas de papel, paños de celulosa reutilizables y compostables y 3 cápsulas de textiles con estampas: la línea Cherry, con flores y una clásica. Además, hay gran variedad de accesorios en bazar: cubiertos, sets para picada, fuentes, contenedores de vidrio, jarra térmica, azucarera, seca platos y mucho más.



Aire libre

Con la llegada del calor se amplía la oferta para disfrutar del exterior: coolers, luncheras, botellas de vidrio y de metal, toallones deportivos con mochilita, mochilas con termo, sets de playa y reposeras. También se suma un set de herramientas de jardinería que contiene rastillo, tijera y pala, además de macetas.



Mobiliario

La propuesta se completa con nuevos muebles de rattán: respaldos de cama (king y queen), mesas, poltronas y reposeras. Además, sillas plegables, mesas de arrime, espejos giratorios, percheros y banquitos apoyazapatos de bambú.

«La primavera y el verano despiertan algo en todos nosotros. No es solo el calor o el color: hay una energía de renacer que se siente en el aire. A lo largo del tiempo, poetas, artistas y músicos intentaron capturar ese instante en el que todo florece. Nosotros elegimos traducirlo al lenguaje del hogar. Porque también en cada casa nace la posibilidad de acompañar ese cambio, de latir con la naturaleza”, describió Carolina Goodacre, Directora de Marketing de Arredo.



Conocé más sobre la campaña en este link, y sobre la colección Primavera-Verano 2025 en https://www.arredo.com.uy/nueva-coleccion y en todas las tiendas físicas.

