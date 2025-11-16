Punta del Este, Uruguay – Belleza Uruguay anuncia con entusiasmo la realización de dos eventos destacados en el mundo de la moda y la belleza. La segunda edición de Reina de Blanco y la tercera edición de Reina del Verano 2026 se llevarán a cabo en Barradas Parque Hotel Spa, un escenario privilegiado en Punta del Este.

Estos eventos reunirán más de cuarenta modelos provenientes de todo Uruguay, quienes serán embellecidas con la creatividad y el talento de diseñadores exclusivos nacionales. La iniciativa busca celebrar la belleza, elegancia y el talento de las candidatas, brindándoles un día soñado y una experiencia inolvidable.

Organizado por Gilda Models Internacional, este encuentro promete ser un espectáculo de moda, belleza y talento, consolidándose como uno de los eventos más importantes del país en el ámbito de la pasarela y la cultura de la belleza.

¡No te pierdas este gran festival de estilo y elegancia en Uruguay!