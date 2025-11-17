El pasado 16 de noviembre, la reconocida agencia de modelos Pasarela Profesional Models, bajo la dirección de Andrea Silva Piccininno, llevó a cabo la tercera edición del certamen de belleza «Donna D’Oro 2025». La gala, que congregó a talento, belleza y carisma en un solo evento, premió a las jóvenes y adultos que destacaron en diversas categorías.

Entre las ganadoras en la categoría Mini, se coronó a Julieta Flores como la reina, acompañada por Mia Ruiz como la vice. En la categoría Kids, Delfina Silva se llevó la corona de reina y Isabella Giorgetta fue la vice. La categoría Teen fue protagonizada por Zuleika Aquino, como reina, y Martina Videla como vice.

En la categoría Miss, Nataly Javier fue elegida reina, con Luna Miraballes como la vice. Para la categoría Lady, la reina fue Romina Casalas, mientras que Graciela Ferreira ocupó la vice. La categoría Señora Clásica coronó a Janet Leites como reina y a María de los Angeles como vice.

Por otro lado, en la categoría Mister, Matías Ruiz resultó ser el rey, acompañado por William Cantos en la posición de vice.

Este evento, que destaca el talento y la belleza en diferentes etapas de la vida, reafirma el compromiso de Pasarela Profesional Models con el desarrollo de nuevos talentos y la promoción de la cultura de la belleza en la comunidad. La organización, liderada por Andrea Silva Piccininno, continúa consolidándose como una referente en el ámbito de concursos de belleza y modelos.