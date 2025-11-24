Con localidades completamente agotadas, se realizó la segunda edición del Fashion Tea Beltrán, un evento organizado por PM Producciones para el Hotel Beltrán que, en esta oportunidad, sumó un atractivo especial: el cierre de curso de modelaje de las alumnas de Academia PM Colonia.

La jornada ofreció una merienda completa, excelente música y un destacado desfile que inició con la propuesta de Tienda Belu, llegada desde Ombúes, con pasadas en estilos casual y nocturno. Posteriormente, se presentó la línea de productos FUXION, y el cierre de moda estuvo a cargo de Tu Traje, desde Tarariras, con una elegante selección de vestidos cortos y largos.

Además del desfile, hubo espacio para la diversión, sorteos y un emotivo cierre con la entrega de diplomas a las alumnas. El evento también fue el marco ideal para presentar a las nuevas coachs de la generación 2026: Nicole Rodríguez y Camila Sanguinetti, quienes estarán a cargo de los grupos Kids y Adolescentes.

La directora de la Academia, Paola Molina, realizó un balance muy positivo de este primer año de trabajo en Colonia y anunció la apertura de nuevos grupos, así como el inicio de inscripciones para el próximo año. Aprovechó también para agradecer al equipo del Hotel Beltrán por su apoyo constante y por la dedicación puesta en cada detalle del evento.

Finalmente, se realizó un reconocimiento a todo el equipo 2025, integrado por:

Coach Delfina López

Coach Georgina Rocha

Psicóloga Tatiana Rodríguez

Maquilladora Malena Guerrero

Fotógrafo Richard Sosa

Directora Paola Molina

DJ Diego Bornia

El Fashion Tea Beltrán reafirma así su lugar como un evento de referencia en la escena local, combinando moda, formación y celebración en una propuesta que promete seguir creciendo.