Con una sala colmada y un clima cargado de emoción, la Academia PM celebró su cierre de curso en el histórico Teatro Sara de Ibáñez, en Paso de los Toros. El evento reunió a estudiantes, docentes, familias y autoridades locales en una gala que destacó por su calidez, profesionalismo y espíritu artístico.

Las más pequeñas brillaron en escena luciendo vestuario de Anhelos Indumentaria, mientras que las adolescentes deslumbraron con diseños de Apolo Tu Buen Vestir, aportando color, elegancia y presencia a cada presentación.

La jornada contó también con la participación de la Academia Cuerpos en Movimiento, invitada especial de la noche, y con la presentación de Gala de Zafiro, comercio local que anunció oficialmente la apertura de sus puertas en Paso de los Toros.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de diplomas, instancia en la que se reconoció el esfuerzo y dedicación de todas las alumnas. Además, se realizó un anuncio destacado: Lorena Bacino asumirá la dirección de su propia academia, recibiendo un reconocimiento especial por su trayectoria y compromiso con la disciplina.

El acto contó con la presencia del alcalde Luis Irigoin y su asesor Andrés Porcile, quienes acompañaron a la institución en esta celebración tan importante.

La academia expresó un sentido agradecimiento a Celia Pardiñas por su apoyo incondicional a lo largo del año, así como a María Videla, madre de la alumna Mayde, por su dedicación en la decoración del evento. También hubo un reconocimiento especial para todas las familias y marcas que han respaldado el crecimiento y las actividades de la academia.

El cierre de curso dejó una vez más en evidencia la pasión y el compromiso que sostienen el camino artístico de tantas jóvenes, proyectando un nuevo año de desafíos, sueños y nuevos escenarios por conquistar.