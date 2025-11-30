En una noche colmada de glamour, elegancia y talento, se llevó a cabo una nueva edición de Miss Neturuguay en sus dos categorías: Miss y Teen, teniendo como imponente escenario la Casona Mauá, uno de los espacios patrimoniales más destacados del país.

La organización y el servicio de catering estuvieron a cargo de Cava del Barón, bajo la dirección de Fernando e Inés, quienes ofrecieron una atención de excelencia que sorprendió gratamente a las más de 100 personas presentes.

Este año se celebró la 11.ª edición de Miss Neturuguay y la 2.ª edición de Teen Neturuguay, consolidando el crecimiento del certamen y su importancia en la formación y proyección de jóvenes talentos de todo el país.

RESULTADOS – MISS NETURUGUAY 2025

Reina:
Emilia Tort – Cerro Largo

1.ª Princesa:
Ornella de Benedetti – Paysandú

Miss Elegancia:
Brunella Chevalier – Tarariras

Miss Pasarela:
Liliana Navarro – Montevideo

RESULTADOS – TEEN NETURUGUAY 2025

Reina:
Victoria Silva – Paysandú

1.ª Princesa:
Tiziana Cuenca – Maldonado

Teen Elegancia:
Julieta Sebastiani – Montevideo

Teen Pasarela:
Soledad Quevedo – Artigas

Maquillaje y Peinado

El equipo de profesionales a cargo fue integrado por:
Daniela Gómez
Natalia Vasco
Sofía Silveira

Jurado

El prestigioso jurado estuvo conformado por:
Lety Da Silva, Miss Neturuguay 2024
Denira Martínez, Teen Neturuguay 2024
Romina Aldabe, Miss Neturuguay 2023
Silvana Miguez, Directora de Punto Red
Dahiana Medina, Organizadora de Certámenes
Cecilia Trías, Asesora de Imagen
Lucero Aviega, Docente de Escuela de Modelos Bethel Montevideo

Empresas Amigas – Agradecimientos

Agradecemos profundamente a las siguientes empresas por sus obsequios y apoyo al evento:
Marcel Calzados • Paola Santos • Bethel Spa • Punto Red • Alfajores del Este • Amore Lencería • Amore Wear • Pippo’s • Moom Centro Estético • Luisa Fashion Woman • Adi Coronas • Zahir Technique • Peluquería Casa de Fares • Dimey Personalizados

Reconocimientos Especiales

La conducción de la gala estuvo a cargo de la locutora profesional Karina Panizza y Álvaro Padín, quienes guiaron la velada con profesionalismo y calidez.

La ganadora al Premio a la Más Votada en Redes Sociales, otorgado por Bethel Spa, fue Victoria Veleda, representante de Las Piedras, Canelones.

Asimismo, se extiende un agradecimiento especial a Álvaro Padín por su arduo trabajo y dedicación en la coordinación integral del evento.

