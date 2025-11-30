En una noche colmada de glamour, elegancia y talento, se llevó a cabo una nueva edición de Miss Neturuguay en sus dos categorías: Miss y Teen, teniendo como imponente escenario la Casona Mauá, uno de los espacios patrimoniales más destacados del país.
La organización y el servicio de catering estuvieron a cargo de Cava del Barón, bajo la dirección de Fernando e Inés, quienes ofrecieron una atención de excelencia que sorprendió gratamente a las más de 100 personas presentes.
Este año se celebró la 11.ª edición de Miss Neturuguay y la 2.ª edición de Teen Neturuguay, consolidando el crecimiento del certamen y su importancia en la formación y proyección de jóvenes talentos de todo el país.
RESULTADOS – MISS NETURUGUAY 2025
Reina:
• Emilia Tort – Cerro Largo
1.ª Princesa:
• Ornella de Benedetti – Paysandú
Miss Elegancia:
• Brunella Chevalier – Tarariras
Miss Pasarela:
• Liliana Navarro – Montevideo
RESULTADOS – TEEN NETURUGUAY 2025
Reina:
• Victoria Silva – Paysandú
1.ª Princesa:
• Tiziana Cuenca – Maldonado
Teen Elegancia:
• Julieta Sebastiani – Montevideo
Teen Pasarela:
• Soledad Quevedo – Artigas
Maquillaje y Peinado
El equipo de profesionales a cargo fue integrado por:
• Daniela Gómez
• Natalia Vasco
• Sofía Silveira
Jurado
El prestigioso jurado estuvo conformado por:
• Lety Da Silva, Miss Neturuguay 2024
• Denira Martínez, Teen Neturuguay 2024
• Romina Aldabe, Miss Neturuguay 2023
• Silvana Miguez, Directora de Punto Red
• Dahiana Medina, Organizadora de Certámenes
• Cecilia Trías, Asesora de Imagen
• Lucero Aviega, Docente de Escuela de Modelos Bethel Montevideo
Empresas Amigas – Agradecimientos
Agradecemos profundamente a las siguientes empresas por sus obsequios y apoyo al evento:
Marcel Calzados • Paola Santos • Bethel Spa • Punto Red • Alfajores del Este • Amore Lencería • Amore Wear • Pippo’s • Moom Centro Estético • Luisa Fashion Woman • Adi Coronas • Zahir Technique • Peluquería Casa de Fares • Dimey Personalizados
Reconocimientos Especiales
La conducción de la gala estuvo a cargo de la locutora profesional Karina Panizza y Álvaro Padín, quienes guiaron la velada con profesionalismo y calidez.
La ganadora al Premio a la Más Votada en Redes Sociales, otorgado por Bethel Spa, fue Victoria Veleda, representante de Las Piedras, Canelones.
Asimismo, se extiende un agradecimiento especial a Álvaro Padín por su arduo trabajo y dedicación en la coordinación integral del evento.