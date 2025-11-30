En una noche colmada de glamour, elegancia y talento, se llevó a cabo una nueva edición de Miss Neturuguay en sus dos categorías: Miss y Teen, teniendo como imponente escenario la Casona Mauá, uno de los espacios patrimoniales más destacados del país.

La organización y el servicio de catering estuvieron a cargo de Cava del Barón, bajo la dirección de Fernando e Inés, quienes ofrecieron una atención de excelencia que sorprendió gratamente a las más de 100 personas presentes.

Este año se celebró la 11.ª edición de Miss Neturuguay y la 2.ª edición de Teen Neturuguay, consolidando el crecimiento del certamen y su importancia en la formación y proyección de jóvenes talentos de todo el país.

RESULTADOS – MISS NETURUGUAY 2025

Reina:

• Emilia Tort – Cerro Largo

1.ª Princesa:

• Ornella de Benedetti – Paysandú

Miss Elegancia:

• Brunella Chevalier – Tarariras

Miss Pasarela:

• Liliana Navarro – Montevideo

RESULTADOS – TEEN NETURUGUAY 2025

Reina:

• Victoria Silva – Paysandú

1.ª Princesa:

• Tiziana Cuenca – Maldonado

Teen Elegancia:

• Julieta Sebastiani – Montevideo

Teen Pasarela:

• Soledad Quevedo – Artigas

Maquillaje y Peinado

El equipo de profesionales a cargo fue integrado por:

• Daniela Gómez

• Natalia Vasco

• Sofía Silveira

Jurado

El prestigioso jurado estuvo conformado por:

• Lety Da Silva, Miss Neturuguay 2024

• Denira Martínez, Teen Neturuguay 2024

• Romina Aldabe, Miss Neturuguay 2023

• Silvana Miguez, Directora de Punto Red

• Dahiana Medina, Organizadora de Certámenes

• Cecilia Trías, Asesora de Imagen

• Lucero Aviega, Docente de Escuela de Modelos Bethel Montevideo

Empresas Amigas – Agradecimientos

Agradecemos profundamente a las siguientes empresas por sus obsequios y apoyo al evento:

Marcel Calzados • Paola Santos • Bethel Spa • Punto Red • Alfajores del Este • Amore Lencería • Amore Wear • Pippo’s • Moom Centro Estético • Luisa Fashion Woman • Adi Coronas • Zahir Technique • Peluquería Casa de Fares • Dimey Personalizados

Reconocimientos Especiales

La conducción de la gala estuvo a cargo de la locutora profesional Karina Panizza y Álvaro Padín, quienes guiaron la velada con profesionalismo y calidez.

La ganadora al Premio a la Más Votada en Redes Sociales, otorgado por Bethel Spa, fue Victoria Veleda, representante de Las Piedras, Canelones.

Asimismo, se extiende un agradecimiento especial a Álvaro Padín por su arduo trabajo y dedicación en la coordinación integral del evento.