Hoy se llevó a cabo la primera graduación oficial de la Escuela de Imagen y Modelaje de Carla Romero, un evento muy especial que marcó un hito en la trayectoria de la institución y en la formación de sus alumnas. La jornada permitió a las graduadas demostrar todo lo aprendido a lo largo de los últimos meses, reflejando su crecimiento tanto técnico como personal.

Durante el evento, las alumnas realizaron diversas pasadas en pasarela representando a distintas marcas, en una puesta en escena que combinó formación en modelaje, expresión corporal y evolución en la imagen personal. En esta edición participaron todos los grupos de la escuela que se formaron durante el año, celebrando juntos el cierre de una etapa y el comienzo de nuevos desafíos profesionales.

La graduación contó con el acompañamiento de importantes marcas que apoyaron la iniciativa, entre ellas Óptica Reducto (@optica_reducto), Dolce Ragazza (@dolceragazza.uy), Dress For You (@dressesuy), Ali Ale Moda (@alialemoda) y Instituto CMAC (@cmac_uy), aportando valor y respaldo al evento.

El maquillaje estuvo a cargo del staff de maquilladoras de Glow Make Up Studio, una de las escuelas de maquillaje más reconocidas del país, registrada como instituto de enseñanza ante el Ministerio de Educación y Cultura. Glow Make Up Studio fue fundada hace más de 10 años por su directora Stefanía Etchevers (@glowmakeupstudiouruguay), consolidándose como un referente en la formación profesional del rubro.

La noche estuvo colmada de emoción, crecimiento y celebración, y significó un momento inolvidable tanto para la escuela como para cada una de las alumnas que hoy celebran su graduación, dando el primer paso hacia nuevas oportunidades dentro del mundo de la imagen y el modelaje.