En una noche cargada de emoción, moda y talento, Valentino Bookings Academia llevó a cabo la graduación de la Generación 2025 en el prestigioso Radisson Victoria Plaza Hotel de Montevideo, ante un público que colmó las instalaciones y acompañó cada momento del evento.

Más de 30 alumnas recibieron su diploma, coronando así un proceso de formación integral en el mundo del modelaje profesional. La ceremonia incluyó un destacado desfile en pasarela, donde las graduadas demostraron lo aprendido a lo largo del año, combinando técnica, presencia escénica y estilo.

El equipo docente estuvo integrado por Jessica Benítez, Augusto Gordillo, Sergio Quintana, Gabriel Parra, Joseline Coito, Ángel Cairo y Federica Blanco, profesionales que acompañaron y guiaron a las estudiantes durante su formación. La dirección general de la academia estuvo a cargo de Diego Damasco y Carlos Cámara, quienes celebraron el crecimiento y la evolución de cada una de las egresadas.

Durante la velada se presentaron reconocidas colecciones de importantes marcas, entre ellas: Mistral – MCONCEPT, ALLIE, Piece of Cake, Daniel Cassin, Otherside, Carola, Dress For You, Prili y Marcel Calzados, aportando diversidad y nivel a la propuesta estética del desfile.

La noche contó además con destacados momentos artísticos, con la participación de la violinista Mirra Roza quien brindó un marco musical y escénico de alto nivel.

Desde la organización se agradeció especialmente el apoyo de El Palacio del Café, Prili, Tresemmé y Gama, cuyo acompañamiento fue fundamental para la realización del evento.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el lanzamiento de Gabriel Parra como productor de moda, con una pasada final protagonizada por 10 modelos, donde se lució un trabajo integral de estilismo, maquillaje y peinado, realizado de la mano de TRESemmé y Gama, marcas que acompañaron esta propuesta creativa.

La graduación 2025 de Valentino Bookings Academia reafirmó su compromiso con la excelencia, consolidándose como un referente en la formación de nuevos talentos dentro de la industria de la moda y el modelaje en Uruguay.

Fotos: Casandra Pérez / Richard Sosa