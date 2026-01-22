En un entorno natural de belleza única, se llevó a cabo un nuevo ciclo del Fashionably 2026 by Flavia Pintos en la emblemática Laguna de los Cisnes, en Punta del Este. El evento reunió moda, experiencia y comunidad, y fue el escenario elegido para la presentación de parte de la colección Verano 2026 de VroöK.

Durante el desfile, modelos de Valentino Bookings lucieron las nuevas propuestas de la marca, acompañando una puesta en escena que reflejó fielmente su identidad: simpleza, elegancia y coherencia. La elección del entorno natural potenció el mensaje de VroöK, donde cada detalle dialogó con su filosofía estética y conceptual.

VroöK: una forma de habitar la propia identidad

VroöK nace del deseo de que la moda sea una extensión auténtica de quienes somos. Desde la mirada y el recorrido de Paola Caballero, creadora y referente de la marca, VroöK acompaña desde hace más de 15 años a mujeres que saben cómo quieren verse y, sobre todo, cómo quieren sentirse.

Cada colección es curada con intención. Las prendas y accesorios, importados desde Italia, destacan por su calidad y diseño, pilares esenciales de la identidad de la marca. En cada elección existe una búsqueda clara: piezas que representen, que perduren y que comuniquen sin exceso.

En el desfile realizado en Laguna de los Cisnes, Punta del Este, VroöK presentó parte de su colección Verano 2026, en un entorno que acompañó la esencia de la marca: elegancia natural, simpleza y coherencia.

Para VroöK, vestirse es un acto consciente: una forma de expresar al mundo quiénes somos con autenticidad. Por eso, el asesoramiento personalizado y la calidad humana del equipo forman parte central de la experiencia, creando un espacio real de escucha, acompañamiento y coherencia.

Actualmente, VroöK cuenta con presencia a nivel nacional, llegando a mujeres de todo Uruguay a través de su tienda online. En marzo, la marca dará un nuevo paso con la inauguración de su sucursal en Montevideo, consolidando un camino de crecimiento sostenido.

Ser parte de VroöK es más que elegir una prenda: es ingresar a una comunidad que comparte valores, mirada y sensibilidad.

Créditos del desfile

Peinados: Rosita Paiva

Make up: Sergio Quintana

Staff modelos: Valentino Bookings

Fotos: Matías Palermo para NetUruguay

Las colecciones pueden descubrirse en @vrookstore y en www.vrookstore.com

Contacto directo: WhatsApp 099 795 424