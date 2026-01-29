El artista uruguayo Matías Ferreira regresa a su país para cumplir uno de los hitos más importantes de su carrera: presentarse por primera vez en Montevideo. El próximo 31 de enero a las 21 horas, Magnolio Sala será el escenario que lo reciba en este esperado debut, marcando el cierre de un enero cargado de emociones y logros personales.

Nacido en Las Piedras, Ferreira cruzó el Río de la Plata hace algunos años con una valija llena de sueños y una convicción inquebrantable. Desde entonces, su camino artístico no se detuvo. Cantante, actor, bailarín, compositor, modelo y también empresario —faceta que desarrolló durante una pausa artística en la que abrió un restaurante en Madrid—, su esencia creativa siempre fue más fuerte y lo llevó nuevamente a los escenarios de España y México.

Su propuesta musical se distingue por una identidad propia: una fusión entre el candombe afro-uruguayo y el pop contemporáneo, estilo que él mismo define como “candombe pop”, y que refleja tanto sus raíces como su mirada global.

Con una carrera que comenzó a los 9 años, tras ser reconocido en un casting y participar en el Carnaval de las Promesas en Uruguay, Ferreira ha desarrollado su arte en distintos países como Argentina, México, Estados Unidos (Miami y Nueva York) y España, donde actualmente reside en Madrid.

En Argentina fue parte del musical “Tierra de Oz”, compartiendo escenario con Laurita Fernández, y protagonizó la serie “Ida y Vuelta” para Artear. Más tarde, ya instalado en México, hizo historia al convertirse en el primer presentador masculino de la Lotería Nacional, además de participar en episodios de La Rosa de Guadalupe.

Uno de los puntos destacados de su trayectoria fue su participación en el reality “Secretos de Villanas”, donde trabajó junto a figuras icónicas como Gabriela Spanic, Laura Zapata y Aylin Mujica, bajo la creación de Enrique Sapene, para Canela.TV y People en Español, cumpliendo el rol de presentador y acompañante de las protagonistas.

En Europa produjo y protagonizó en Madrid su propia obra teatral, “El secreto de Bruno”, un éxito que lo mantuvo en contacto directo con el público y fue el impulso definitivo para retomar su carrera musical. Su trabajo ha sido reconocido en ciudades como Dubái, México y Nueva York, y ha participado en eventos junto a celebridades internacionales, entre ellas Penélope Cruz.

En su show en Magnolio Sala, Matías Ferreira presentará canciones de su autoría, versiones especiales y una propuesta muy emotiva, íntimamente ligada a sus comienzos y a su incansable búsqueda por cumplir sueños.

Como antesala, el domingo 18 de enero, el artista realizará una audición abierta en la Escuela de Baile Eliseo Álvarez, junto a otros profesionales, convocando a bailarines y cantantes que deseen formar parte de su espectáculo “Los sueños se cumplen”, una invitación a creer, insistir y animarse, tal como él lo hizo alguna vez.