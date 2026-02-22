El pasado 15 de febrero se celebró la gala de egreso 2025 – 2026 de Mundo de Reinas Academia, un evento que reafirmó su esencia; siempre un paso adelante, transformando lo clásico en una vanguardia icónica.

Bajo la dirección y producción de Rolando de la Ossa, venezolano radicado en Uruguay desde hace tres años. Con tan solo 26 años, llegó a nuestro país para inspirar, crear e impulsar la cultura de la técnica Miss y el mundo del modelaje con su experiencia nacional e internacional. Hoy es un pionero de múltiples shows, eventos y producciones de fotos, y como su slogan lo expresa: LA NUEVA ERA, EL HURACÁN DE LA BELLEZA URUGUAYA.

Actualmente, la institución continúa siendo un espacio de crecimiento, disciplina y empoderamiento femenino. Cuenta con más de 50 alumnas en niveles inicial, intermedio y avanzado. En esta edición el GRUPO INTERMEDIO culminó su formación tras dos años de preparación, mientras que el GRUPO AVANZADO celebró su egreso luego de tres años de formación integral, siendo además el primer grupo que acompañó a Rolando desde el inicio de la academia en Uruguay.

El ingreso al evento se realizó a través de la elegante «The Violet Carpet», recibiendo al público e invitados especiales de distintos puntos del país. Asistieron misses y misters nacionales e internacionales, diseñadores, sponsors, amistades y colegas, quienes acompañan y se interesan por el crecimiento de Mundo de Reinas Academia.

La noche dio inicio con un despliegue multicultural que cautivó al público desde el primer momento. Una puesta en escena que fusionó salsa, bachata, danza contemporánea, candombe, samba, expresión corporal, danza árabe y tambor venezolano, creando un ambiente vibrante y con mucha energía.

Para sorpresa del público, se presentó la pasada institucional acompañada por el estreno de la nueva canción oficial de la academia, marcando un momento lleno de identidad y emoción.

La icónica pasada de ángeles inspirada en Victoria’s Secret reafirmó uno de los sellos de la academia, combinando glamour e inspiración. La creatividad tomó protagonismo con la pasada de alta costura, donde las alumnas lucieron diseños elaborados por ellas mismas, reflejando imaginación y estilo. Desde un lugar muy lejos o desde otro mundo, llegó una nueva pasada a al escenario de Mundo de Reinas Academia, hadas deslumbrando magia bajaron para transportar al público a un universo fantástico.

Como si fuera poco, el desfile culminó con la pasada de gala, uno de los momentos más esperados de la noche, acompañada por una canción especialmente creada para esta presentación, reforzando la elegancia e identidad que distinguen a la institución.

Durante el desfile, las alumnas demostraron técnica de pasarela Miss y Top Model, evidenciando la formación integral adquirida, derrochando talento con gran actitud. Cada una realizó su propio estilismo, maquillaje y peinado, aplicando las técnicas y herramientas brindadas a lo largo del curso.

El evento contó con el acompañamiento de Las Marías Shop, Diaman’t Peluquería, Dress For You y Malerot Fashion Design. Además, el público disfrutó de más de diez premios en sorteos.

También acompañó Emiliano Flietas, quien se destacó en la Masterclass del Tour Nacional de Rolando de la Ossa en el departamento de Treinta y Tres. Agradecemos su presencia y participación, la cual fue excelente y destacada en este evento.

Conducción a cargo de Ernesto Rodríguez, gran y excelente maestro de ceremonias.

Locación: Regency Way Montevideo Hotel

MUNDO DE REINAS ACADEMIA EL HURACÁN DE LA BELLEZA URUGUAYA, ES LA NUEVA ERA.

FOTOS: Casandra Pérez