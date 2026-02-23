La moda tuvo su gran noche en Atlántida con la presentación oficial de AB Collections, la nueva marca impulsada por Ana Breijo, quien celebró su desembarco en el mercado con un desfile que reunió estilo, elegancia y el acompañamiento de colecciones amigas.

El evento contó con la conducción de Paola Molina, quien aportó dinamismo y calidez a una velada que tuvo una destacada convocatoria. Sobre la pasarela se pudieron apreciar propuestas de moda casual, looks de cóctel y vestidos de fiesta, en una presentación pensada para distintos momentos y estilos.

Visiblemente emocionada, Ana Breijo expresó su felicidad por concretar el lanzamiento de su propia marca, AB Collections, una firma que nace con el objetivo de ofrecer vestidos de cóctel y vestidos largos tanto para alquiler como para venta, brindando opciones versátiles y accesibles para eventos especiales.

El cierre fue a lo grande, con un impactante desfile de novias a cargo de Imperio de Novias, que coronó la noche con diseños soñados y una puesta en escena que arrancó aplausos del público.

Con esta presentación, AB Collections inicia su camino posicionándose como una nueva propuesta dentro del circuito de moda local, apostando a la elegancia, la diversidad de estilos y la posibilidad de que cada mujer encuentre el vestido ideal para su ocasión especial.



Marcas amigas que participaron: Dress Me Up, Fuck Love, Imperio de Novias, Odisea Boutique, Peluquería Barbería Cathi’s Cuts, OS Digitales.