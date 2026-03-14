En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Federación de Mujeres para la Paz Mundial – Capítulo Uruguay realizó su tradicional ceremonia de reconocimiento a personas, organizaciones e instituciones que se destacan por su compromiso, solidaridad y aporte al desarrollo de la sociedad.

El evento tuvo lugar en el prestigioso Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, donde se vivió una emotiva jornada dedicada a resaltar el trabajo y la vocación de servicio de quienes contribuyen activamente a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y en paz.

Durante la ceremonia se distinguió a referentes de diversos ámbitos culturales, sociales y comunitarios, reconociendo su trayectoria, dedicación y el impacto positivo que generan en sus comunidades.

Homenajeados 2026

Cosmópolis La Revista

Escultor Eduardo Lapaitis

Institución Cultural Grupo Erato

Sra. Alba Moliterni

Flechas de Vida

Sra. Nilsa López

Acción Comunitaria

Hogar de Corazón a Corazón

Dra. Eloísa Riva

Lovely Army BTS-Uruguay

Club de Leones Montevideo Equidad

La ceremonia reafirmó el compromiso de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial con la promoción de valores de servicio, liderazgo y solidaridad, destacando la importancia del trabajo conjunto entre la sociedad civil, instituciones y líderes comunitarios para fomentar una cultura de paz.

El reconocimiento a estos homenajeados busca visibilizar acciones que inspiran y fortalecen el tejido social, celebrando iniciativas que promueven la empatía, la ayuda mutua y el desarrollo humano.

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