En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Federación de Mujeres para la Paz Mundial – Capítulo Uruguay realizó su tradicional ceremonia de reconocimiento a personas, organizaciones e instituciones que se destacan por su compromiso, solidaridad y aporte al desarrollo de la sociedad.

El evento tuvo lugar en el prestigioso Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, donde se vivió una emotiva jornada dedicada a resaltar el trabajo y la vocación de servicio de quienes contribuyen activamente a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y en paz.

Durante la ceremonia se distinguió a referentes de diversos ámbitos culturales, sociales y comunitarios, reconociendo su trayectoria, dedicación y el impacto positivo que generan en sus comunidades.

Homenajeados 2026

  • Cosmópolis La Revista
  • Escultor Eduardo Lapaitis
  • Institución Cultural Grupo Erato
  • Sra. Alba Moliterni
  • Flechas de Vida
  • Sra. Nilsa López
  • Acción Comunitaria
  • Hogar de Corazón a Corazón
  • Dra. Eloísa Riva
  • Lovely Army BTS-Uruguay
  • Club de Leones Montevideo Equidad

La ceremonia reafirmó el compromiso de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial con la promoción de valores de servicio, liderazgo y solidaridad, destacando la importancia del trabajo conjunto entre la sociedad civil, instituciones y líderes comunitarios para fomentar una cultura de paz.

El reconocimiento a estos homenajeados busca visibilizar acciones que inspiran y fortalecen el tejido social, celebrando iniciativas que promueven la empatía, la ayuda mutua y el desarrollo humano.

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