En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Federación de Mujeres para la Paz Mundial – Capítulo Uruguay realizó su tradicional ceremonia de reconocimiento a personas, organizaciones e instituciones que se destacan por su compromiso, solidaridad y aporte al desarrollo de la sociedad.
El evento tuvo lugar en el prestigioso Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, donde se vivió una emotiva jornada dedicada a resaltar el trabajo y la vocación de servicio de quienes contribuyen activamente a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y en paz.
Durante la ceremonia se distinguió a referentes de diversos ámbitos culturales, sociales y comunitarios, reconociendo su trayectoria, dedicación y el impacto positivo que generan en sus comunidades.
Homenajeados 2026
- Cosmópolis La Revista
- Escultor Eduardo Lapaitis
- Institución Cultural Grupo Erato
- Sra. Alba Moliterni
- Flechas de Vida
- Sra. Nilsa López
- Acción Comunitaria
- Hogar de Corazón a Corazón
- Dra. Eloísa Riva
- Lovely Army BTS-Uruguay
- Club de Leones Montevideo Equidad
La ceremonia reafirmó el compromiso de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial con la promoción de valores de servicio, liderazgo y solidaridad, destacando la importancia del trabajo conjunto entre la sociedad civil, instituciones y líderes comunitarios para fomentar una cultura de paz.
El reconocimiento a estos homenajeados busca visibilizar acciones que inspiran y fortalecen el tejido social, celebrando iniciativas que promueven la empatía, la ayuda mutua y el desarrollo humano.