La emblemática Torre de Antel fue el escenario elegido para la realización de Top Model Uruguay 2026, un certamen que reunió a participantes de distintas edades en una jornada marcada por la emoción, el talento y el cumplimiento de sueños. La actividad fue organizada por Gabriel Rojas y Angi Hernández, quienes impulsan esta propuesta que combina estética, formación y valores humanos dentro del mundo del modelaje.

El evento se desarrolló bajo la dirección de Belleza Inspiración con Propósito, iniciativa que promueve espacios donde la belleza se vincula con el crecimiento personal, los valores y el desarrollo de nuevas oportunidades para talentos emergentes.

Bajo el lema “Cumplimos grandes sueños”, el certamen tuvo lugar en la sala de eventos de la Torre de Antel, donde familiares, amigos y público acompañaron a los participantes en una velada que celebró el esfuerzo y la dedicación de cada uno de ellos.

La conducción estuvo a cargo de Ernesto Rodríguez, quien aportó dinamismo y calidez al desarrollo de la gala, guiando cada instancia del certamen y manteniendo la energía del público durante toda la jornada.

Durante la ceremonia se anunciaron los ganadores de las distintas categorías. En Baby Kids, el premio especial fue para Jazmín Fernández, mientras que Juelita Flores fue coronada reina y Melanie Campos obtuvo el título de virreina. En Mini Kids, la corona fue para Isabella Giorgetta, con Nicol Pérez como virreina.

En la categoría Kids, Guadalupe Mendieta se consagró reina, acompañada por Alexka Bono como virreina. En Pre Teen, el título de reina fue para Sofía Aires, mientras que Martina Ahijo obtuvo el lugar de virreina.

La categoría Teen coronó como reina a Ayelén Aguirre, con Avril Suárez como virreina. En Miss, la corona fue para Dahiana Yacquez, mientras que Nicole Sosa fue distinguida como virreina.

En la categoría Señora, Andrea Tort obtuvo el título de reina y Clarissa Rubim fue nombrada virreina. Por su parte, en la categoría Mister, Ricardo Silva fue elegido rey y Jorge Castro virrey.

Top Model Uruguay se presenta así como una plataforma que busca destacar el talento, la actitud y la preparación de sus participantes, brindando un espacio donde la pasarela se convierte también en una experiencia de crecimiento personal y proyección dentro del mundo del modelaje.