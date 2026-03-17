En el exclusivo entorno de Laguna de los Cisnes, en Punta del Este, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido ciclo Fashionably by Flavia Pintos, reafirmando su lugar como uno de los grandes referentes de la moda nacional. En un escenario natural donde la elegancia se funde con el paisaje, la pasarela volvió a encenderse con propuestas de alto nivel y una cuidada puesta en escena.

Bajo el cielo abierto y rodeada de luz, naturaleza y emoción, la firma Vestidos Arena presentó su nueva colección de vestidos de novia y de 15, en una experiencia que evocó sensibilidad, delicadeza y sofisticación. Cada diseño desfiló junto al agua, con telas que se movían al ritmo del viento, resaltando la belleza natural de cada mujer a través de líneas puras, tejidos nobles y detalles sutiles.

La propuesta apostó a una elegancia basada en la simplicidad, donde cada pieza contó su propia historia sin necesidad de palabras. Los velos aportaron ese aire de misterio y romanticismo característico de la marca, mientras que las capas sumaron movimiento y versatilidad, transformando cada look en una pieza única.

Detrás de cada creación hubo horas de dedicación, ilusión y pasión por acompañar uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer. Desde sus inicios, la firma ha mantenido como esencia el deseo de que cada diseño haga sentir a quien lo luce poderosa, luminosa y libre.

El evento, conducido por la reconocida Flavia Pintos, reunió a destacadas figuras del medio y contó con un destacado equipo creativo. La dirección de Vestidos Arena estuvo a cargo de Angelina Romero, mientras que los tocados, de exquisita delicadeza, fueron obra de Verónica Guardia.

El estilismo se completó con peinados de Rosita Paiva y maquillaje de Walkiria Mielech, en tanto el staff de modelos estuvo a cargo de Valentino Bookings.

Una vez más, la moda encontró en la naturaleza el escenario perfecto para emocionar, inspirar y celebrar la belleza en su forma más auténtica.