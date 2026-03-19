Montevideo, Uruguay – En una velada marcada por la emoción y el reconocimiento, se llevó a cabo una nueva edición del evento «Mujeres que Brillan», organizado por DF Producciones El Legado. El encuentro, que tuvo lugar en el exclusivo espacio UMAMI en Punta Carretas, congregó a más de 60 mujeres influyentes, entre las que destacaron figuras del ámbito empresarial y político de nuestro país.

El eje central de la jornada fue el emotivo homenaje a la reconocida conductora y artista Laura Martínez. Durante la reunión, se realizó un recorrido por su destacada trayectoria, celebrando su aporte a la cultura y los medios de comunicación, lo que generó un clima de profunda admiración entre las presentes.

La experiencia fue complementada con música en vivo, sorteos y sorpresas que dinamizaron la noche. El evento contó con el respaldo de marcas de prestigio como Bodega Garzón y Estrella de Galicia, mientras que la anfitrionía estuvo a cargo de UMAMI y el servicio gastronómico de Vasile Catering, quienes garantizaron una propuesta de alta calidad para las invitadas.

Con esta iniciativa, DF Producciones reafirma su compromiso de crear espacios de visibilidad y conexión para las mujeres que, desde diversos roles, lideran y transforman la sociedad uruguaya.