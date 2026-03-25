Montevideo, marzo de 2026 – En el marco de la celebración de sus 22 años de trayectoria, Bethel, la Escuela de Modelos con mayor número de egresados en Uruguay, reafirma su compromiso con la formación de nuevos talentos. El pasado sábado, su sucursal de Montevideo se transformó en el escenario de una jornada cargada de emoción, actitud y oportunidades, donde se definieron las ganadoras de las becas del 100% para la carrera de Modelo Profesional.

Un casting que superó expectativas

La convocatoria fue un rotundo éxito, recibiendo más de 120 postulaciones de jóvenes de todo el país. Tras un riguroso proceso de selección, el equipo de expertos de Bethel eligió a 16 finalistas, quienes fueron invitadas a participar en un casting presencial único.

Más allá de una simple selección, el evento se consolidó como un espacio para potenciar la confianza y la seguridad personal. «En Bethel no solo formamos modelos; acompañamos procesos y ayudamos a construir seguridad desde adentro hacia afuera», destacan desde la institución.

Nuevos talentos en el horizonte

Tras una jornada donde cada participante demostró personalidad y ganas de crecer, el jurado anunció a las dos grandes ganadoras: Pilar Pirez y Julieta Moreno. Ambas jóvenes comenzarán su formación profesional respaldadas por el prestigio de una institución que es referente en cuidado personal y entrenamiento.

Cabe destacar que, en el espíritu de celebración de Bethel, todas las finalistas resultaron ganadoras, ya que recibieron beneficios exclusivos y la invaluable experiencia de haber dado sus primeros pasos en la industria de la mano de profesionales idóneos.

Sobre Bethel

Con más de dos décadas de experiencia, Bethel se distingue por un enfoque integral que une cuerpo, alma y espíritu. A través de su Instituto, ofrece herramientas de vanguardia para quienes buscan la excelencia en el mundo del modelaje y la estética.

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Fotografía: Camila Videla