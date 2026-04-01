Con solo 22 años, el joven empresario que lidera el hotspot gastronómico de Punta Carretas busca algo más que el sushi perfecto: quiere transformar la cultura emprendedora de Uruguay.

MONTEVIDEO – En el corazón de Punta Carretas, el nombre Umami ha comenzado a resonar con una fuerza distinta. No es solo por sus baos de asado o su técnica de flambeado, sino también por una propuesta de sushi innovadora que redefine el concepto tradicional. Todo esto bajo la visión de Mathías Helal, el joven de 22 años que en octubre de 2025 tomó las riendas del proyecto para convertirlo en un modelo de negocio con ADN internacional.



Para Helal, Umami no es un restaurante: es una plataforma de crecimiento. Con una formación que mezcla el marketing con la «escuela de la calle» empresarial, su objetivo es claro: profesionalizar la marca y llevarla a las ligas mayores, con una próxima apertura ya confirmada en Punta del Este.



Mucho más que un «Hot Roll»

La propuesta de Umami destaca en un mercado competitivo por su dualidad. «Lo que nos diferencia es la combinación de producto y experiencia», afirma Helal. Bajo la técnica del chef Nicolás Rodríguez, la carta equilibra piezas sofisticadas como el Patagonia o el Osaka (con toques de brulee y frescura) con la intensidad de sus famosos hot rolls, como el Crispy Salmon. Pero la experiencia se completa fuera del plato: estética cuidada, música y un servicio que busca elevar la vara de la oferta local.



El empresario en la arena pública

Lo que hace a Helal un perfil atípico es su capacidad de desdoblarse. Además de liderar Umami, se desempeña como Director de la Juventud del Partido Nacional. Para él, ambos roles no solo conviven, sino que se potencian.



«La política necesita perfiles que entiendan cómo se genera valor en la práctica», asegura. Desde su trinchera empresarial, Mathías identifica con claridad los cuellos de botella del país: la carga burocrática y la falta de incentivos fiscales para quienes dan el primer paso. Su visión es práctica: menos papeles, más acción.





Una nueva generación

Mathías Helal representa a una camada de uruguayos que no esperan a que las cosas sucedan. Su filosofía se basa en el aprendizaje rápido y la formación de equipos sólidos. “Si logramos hacer más fácil el camino para emprender, no solo crecen las empresas, crece todo el país”, concluye.



Con la mira puesta en la expansión y el compromiso de aportar una mirada resolutiva a la gestión pública, Helal y Umami son, sin duda, nombres a los que habrá que seguirles la pista de cerca este 2026.