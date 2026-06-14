PUNTA DEL ESTE, URUGUAY – En una velada donde la belleza, el talento y la identidad nacional fueron los protagonistas, la representante de Cerro Largo, Sofía Vaz, se consagró como la nueva Miss Turismo Uruguay 2026. El evento tuvo lugar en el emblemático Teatro Cantegril, consolidándose una vez más como el certamen de belleza con mayor despliegue del país.

La ceremonia, producida por Eduardo Sacco Producciones, contó con la conducción de la reconocida figura Eunice Castro, quien aportó su carisma y experiencia a una noche que reunió a 42 participantes provenientes de todos los rincones del Uruguay.

Sofía Vaz: Una corona para Cerro Largo

Tras una intensa competencia y diversas pasarelas, el jurado destacó a Sofía Vaz por su elegancia y compromiso con la promoción de los valores turísticos uruguayos. Su coronación fue el punto culminante de un evento que celebró la diversidad y el potencial de las jóvenes uruguayas.

Cuadro de Honor 2026:

El jurado también reconoció el desempeño de otras destacadas participantes, conformando un cuadro de honor de alto nivel:

Miss Turismo Uruguay 2026: Sofía Vaz

Sofía Vaz 1ª Princesa: Carmen Parra

Carmen Parra 2ª Princesa: Fernanda Pereira

Fernanda Pereira 3ª Princesa: Sara Cuneo

Sara Cuneo 4ª Princesa: Renata Prado

El certamen Miss Turismo Uruguay reafirma su posición como una plataforma fundamental para proyectar el talento nacional y fomentar el turismo interno y externo, bajo la visión y organización de Eduardo Sacco.