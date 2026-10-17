Se encuentran abiertos los últimos días de inscripción para participar en la 12.ª edición de Miss NetUruguay 2026, uno de los certámenes de belleza y proyección de talentos más reconocidos del país.

El evento tendrá lugar el próximo 30 de Octubre a las 18 horas, en el exclusivo espacio RO Rooftop de Rodelú en Parque Rodó, donde las participantes desfilarán con elegantes atuendos, destacando diseño nacional y estilo contemporáneo.

Miss NetUruguay se ha consolidado a lo largo de sus ediciones como una plataforma que impulsa a jóvenes modelos y aspirantes a la moda, ofreciéndoles visibilidad, preparación y la posibilidad de acceder a futuras oportunidades dentro del medio.Las jóvenes interesadas en formar parte de esta experiencia todavía están a tiempo. Inscripciones abiertas al 096 116 340.No dejes pasar la oportunidad de ser protagonista de una noche única, en un evento que celebra la belleza, el talento y el empoderamiento femenino.